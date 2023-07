Real Madrid supera rival Barcelona e oficializa cobiçado e habilidoso jovem turco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 15:14 Compartilhe

Arda Güler chamou a atenção dos gigantes da Europa por causa da sua habilidade e o atrevimento em partir driblando para cima dos marcadores. Clubes da Inglaterra, Barcelona e Real Madrid cresceram os olhos na joia turca de somente 18 anos que apareceu muito bem no Feberbahçe e acabou indo até para a seleção nacional. Nesta quinta-feira, o garoto foi anunciado pelo clube merengue com contrato por seis temporadas.

O time de Vini Jr. e Rodrygo fez alguns posts nas suas redes sociais para celebrar o acordo com os turcos pelo menino prodígio. O Barcelona estava muito perto do camisa 10, mas os merengues conseguiram driblar o arquirrival e fechar o negócio.

“Real Madrid e Fenerbahçe chegaram a acordo sobre a transferência do jogador Arda Güler, que estará ligado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas. Amanhã, sexta-feira, 7 de julho, na Cidade Real Madrid, acontecerá a cerimônia de apresentação.”

Güler chega sob enorme expectativa. “Será uma estrela mundial”, aposta o ex-meia Özil, outro turco que fez sucesso em Madri. Vini Jr também anunciou a contratação em tom provocativo ao Barcelona. “Mais um que escolhe o maior”, escreveu, repostando o anúncio oficial do Real Madrid.

O jovem reforço falará como jogador do Real somente nesta sexta-feira, mas fez questão de agradecer ao Fenerbahçe por tê-lo apresentado ao planeta. Foram 35 partidas na equipe turca, com seis gols e sete assistências.

“É hora de me despedir do Fenerbahçe, onde passei os melhores dias da minha vida. Jamais esquecerei a primeira vez que vesti o manto que sempre sonhei, o orgulho da camisa 10, a torcida magnífica do Fenerbahçe e o apoio incrível que encontrei em todos os lugares que pus os pés”, escreveu. “É difícil dizer adeus, mas tive que tomar essa decisão para deixar mais orgulhosos aqueles que acreditam em mim, para dar esperança a todos que estão prestes a desistir e para provar que a juventude turca pode conseguir tudo o que quiser. Obrigado a todos que me ajudaram a me tornar a pessoa que sou hoje. Você sempre estará no meu coração, meu querido Fenerbahçe, que me abriu as portas para a seleção, realizou um sonho, e sempre o lembrarei com boas lembranças.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias