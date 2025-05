Real Madrid sofre mas vence Celta (3-2) com 2 de Mbappé e segue ritmo do líder Barça

Apesar dos dois gols de Kylian Mbappé, o Real Madrid teve dificuldades para vencer o Celta de Vigo (7º) por 3 a 2 no Santiago Bernabéu, neste domingo (4), pela 34ª rodada de LaLiga, e se manteve vivo na disputa pelo título com o Barcelona.

O turco Arda Guler abriu o placar aos 33 minutos e o francês Kylian Mbappé com dois gols (39′ e 48′) ampliou a vantagem, mas Javi Rodríguez (69′) e o sueco Williot Swedberg (76′) diminuíram.

Esta vitória deixa o clube ‘merengue’ quatro pontos atrás do líder, que venceu no sábado o lanterna Valladolid por 2 a 1, e oito pontos à frente do Atlético de Madrid (3º), que empatou sem gols com o Alavés (16º).

“Jogamos muito bem durante uma hora. Poderíamos ter administrado a vantagem um pouco melhor, mas no final foi uma bela vitória”, disse o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.

Sobre o ‘El Clásico’, praticamente uma final valendo o título, que será disputado no próximo domingo, Ancelotti acredita que será decisivo.

“O campeonato está nas mãos do Barcelona, mas teremos mais chances se conseguirmos vencer. É uma grande oportunidade. Vamos nos preparar bem para a partida de domingo, que não estou dizendo que será decisiva, mas quase é”, garantiu o técnico italiano.

O Celta começou com tudo. Marcos Alonso quase marcou o primeiro gol logo aos 5 minutos, mas sua cabeçada passou perto do travessão e, um minuto depois, o goleiro belga Thibault Cortois defendeu um chute de Borja Iglesias no mano a mano.

Mas o Real Madrid se acomodou na partida e começou a dominar o ritmo do jogo até que uma enxurrada de gols aconteceu em menos de dez minutos.

Primeiro, Guler marcou com um belo chute em que a bola entrou no ângulo do gol defendido por Vicente Guaita após uma tabela com Lucas Vázquez.

Do outro lado Courtois evitou mais uma vez que Iglesias marcasse espalmando com uma mão após um disparo cheio de veneno. Porém, no mesmo lance, num contra-ataque, Mbappé chutou cruzado mesmo desequilibrado e superou Guaita.

O astro francês voltou com tudo no segundo tempo marcando outro gol após uma jogada com Guler. O turco cruzou para dentro quando Mbappé se desmarcava, ficando sozinho diante do goleiro do Celta de Vigo, a quem superou com um chute rasteiro cruzado no canto.

– Sufoco e vaias –

Mas os jogadores de Claudio Giráldez não se entregaram. Rodríguez aproveitou o rebote após uma cobrança de escanteio de Pablo Durán na primeira trave e deixou os galegos mais perto do empate.

O Celta diminuiu mais uma vez em um lance em que Swedberg superou Courtois com um chute rasteiro rente à trave direito: 3 a 2.

Nos minutos finais, eram ouvidas vaias dos torcedores do Real Madrid ao verem Courtois ter de salvar a equipe em várias ocasiões para evitar o empate dos galegos.

“Era importante vencer e fizemos um primeiro tempo muito bom, mas depois desabamos. E isso já aconteceu muitas vezes, em muitas competições. Não pode ser, não pode acontecer”, disse o uruguaio Fede Valverde ao canal Movistar+.

“Demos ao adversário muitos minutos para se reconstruirem, para que se sentisse à vontade. E, claro, eles são um ótimo time, jogam muito bem e te colocam em apuros”, continuou o meio-campista.

Também neste domingo, Sevilla (15º) e Leganés (19º) empataram no Sánchez Pizjuán (2-2).

Munir (7′) colocou a modesta equipe dos arredores de Madri na frente, e Kike Salas empatou pouco depois (21′). No segundo tempo, Isaac Romero (70′) deu esperanças aos andaluzes, mas Javi Hernández (73′) empatou a partida.

— Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Getafe 1 – 0

– Sábado:

Alavés – Atlético de Madrid 0 – 0

Villarreal – Osasuna 4 – 2

Las Palmas – Valencia 2 – 3

Valladolid – Barcelona 1 – 2

– Domingo:

Real Madrid – Celta Vigo 3 – 2

Sevilla – Leganés 2 – 2

Espanyol – Betis

(16h00) Real Sociedad – Athletic Bilbao

– Segunda-feira:

(16h00) Girona – Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 79 34 25 4 5 91 33 58

2. Real Madrid 75 34 23 6 5 69 33 36

3. Atlético de Madrid 67 34 19 10 5 56 27 29

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 58 34 16 10 8 60 47 13

6. Betis 54 33 15 9 9 50 41 9

7. Celta Vigo 46 34 13 7 14 52 52 0

8. Rayo Vallecano 44 34 11 11 12 36 42 -6

9. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

10. Osasuna 44 34 10 14 10 42 50 -8

11. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

12. Valencia 42 34 10 12 12 40 51 -11

13. Getafe 39 34 10 9 15 31 31 0

14. Espanyol 39 33 10 9 14 35 42 -7

15. Sevilla 38 34 9 11 14 37 46 -9

16. Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11

17. Girona 35 33 9 8 16 40 52 -12

18. Las Palmas 32 34 8 8 18 40 56 -16

19. Leganés 31 34 6 13 15 32 51 -19

20. Valladolid 16 34 4 4 26 25 83 -58

