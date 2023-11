Real Madrid só empata com Rayo Vallecano e Girona é líder isolado do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2023 - 20:33 Para compartilhar:

O Real Madrid empatou sem gols em casa com seu modesto vizinho, o Rayo Vallecano (9º), neste domingo (5), pela 12ª rodada de LaLiga, que agora tem um líder isolado, o surpreendente Girona.

O gigante da capital está dois pontos atrás do time catalão, sensação deste campeonato, enquanto o Barcelona ocupa a terceira colocação a quatro do líder, depois de vencer a Real Sociedad (7ª) na reta final no sábado com uma cabeçada de Ronald Araujo.

Nesta ocasião Jude Bellingham, o prodígio inglês de 20 anos que lidera os ‘merengues’ neste início de temporada – 10 gols, artilheiro do campeonato – não salvou sua equipe, prejudicado por dores no ombro esquerdo após uma queda no início do duelo.

Bellingham, que já havia recebido o troféu de melhor jogador de outubro, foi o herói da vitória por 2 a 1 de seu time no ‘El Clásico’ da semana passada, na visita ao Barcelona, marcando dois gols.

Neste domingo, no Santiago Bernabéu, um Real Madrid sem eficiência teve 22 chances (contra quatro do Rayo), nas quais nem Vinicius nem Joselu, companheiros de Bellingham no ataque, encontraram inspiração.

Nem o uruguaio Fede Valverde, que ficou completamente sozinho diante de Stole Dimitrievski, conseguiu abrir o placar (6′).

O técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti colocou Rodrygo e Toni Kroos, mas não encontrou solução para chegar à vitória.

“O que nos faltou foi o gol. Merecemos vencer hoje e não conseguimos, mas acontece, também ganhamos outros jogos que talvez não merecessemos vencer. Não há necessidade de fazer drama”, disse o treinador italiano.

“Prefiro vencer o Barça do que o Rayo, se tínhamos que tropeçar que fosse hoje”, acrescentou.

– Athletic Bilbao vence Villarreal –

Mais cedo, o Athletic Bilbao (5º) somou os três pontos (3-2) em sua visita ao Villarreal (13º) num jogo em que os bascos fizeram 3 a 0 com gols de Galarreta e dos dois irmãos Williams, antes de sofrer nos últimos minutos após os dois gols marcados pelo time da casa.

Apesar dessa explosão final o Villarreal venceu apenas um dos últimos sete jogos do campeonato e permanece na 13ª posição, com cinco posições de vantagem em relação à zona de rebaixamento.

Já a equipe rubro-negra sobe ao quinto lugar, quatro pontos atrás do Atlético de Madrid, que fecha a ‘zona da Champions’.

Também neste domingo, duas equipes da zona de rebaixamento perderam em suas respectivas partidas.

O lanterna Almería foi derrotado em Vitoria por 1 a 0 pelo Alavés (14º), e horas depois o Granada, penúltimo colocado, perdeu no Mestalla (1-0) para o Valencia (8º).

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:





Las Palmas – Atlético de Madrid 2 – 1

– Sábado:

Osasuna – Girona 2 – 4

Betis – Mallorca 2 – 0

Celta Vigo – Sevilla 1 – 1

Real Sociedad – Barcelona 0 – 1

– Domingo:

Alavés – Almería 1 – 0

Valencia – Granada 1 – 0

Villarreal – Athletic Bilbao 2 – 3

Real Madrid – Rayo Vallecano 0 – 0

– Segunda-feira:





(17h00) Getafe – Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 31 12 10 1 1 29 15 14

2. Real Madrid 29 12 9 2 1 23 8 15

3. Barcelona 27 12 8 3 1 24 12 12

4. Atlético de Madrid 25 11 8 1 2 26 11 15

5. Athletic Bilbao 21 12 6 3 3 21 14 7

6. Betis 20 12 5 5 2 16 15 1

7. Real Sociedad 19 12 5 4 3 20 15 5

8. Valencia 18 12 5 3 4 15 13 2

9. Rayo Vallecano 18 12 4 6 2 14 15 -1

10. Las Palmas 17 12 5 2 5 10 11 -1

11. Osasuna 13 12 4 1 7 14 20 -6

12. Getafe 12 11 2 6 3 13 16 -3

13. Villarreal 12 12 3 3 6 17 21 -4

14. Alavés 12 12 3 3 6 10 16 -6

15. Sevilla 11 11 2 5 4 17 16 1

16. Cádiz 10 11 2 4 5 10 16 -6

17. Mallorca 9 12 1 6 5 12 18 -6

18. Celta Vigo 7 12 1 4 7 11 20 -9

19. Granada 6 12 1 3 8 17 29 -12

20. Almería 3 12 0 3 9 14 32 -18

