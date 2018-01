Real Madrid só empata com o Celta e fica cada vez mais longe do líder Barcelona

O Campeonato Espanhol ainda nem chegou na metade – está na 18.ª rodada de 38 no total – e o Real Madrid já pode considerar que não tem mais chances de conquistar o título da temporada. Neste domingo, em Vigo, o time comandado pelo técnico francês Zinedine Zidane empatou com o Celta por 2 a 2 e agora está 16 pontos (48 a 32) atrás do líder Barcelona.

Mesmo com um jogo a menos – contra o Espanyol, adiado por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro -, o Real Madrid está muito distante do seu maior rival e hoje ocupa somente a quarta colocação, atrás também de Atlético de Madrid (39 pontos) e Valencia (37). Tem de se preocupar mais em garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa – o quinto Sevilla tem 29 pontos – do que em título.

Para o Celta, que chegou a ficar na frente no placar e teve um pênalti desperdiçado no segundo tempo, o resultado o levou aos 22 pontos, na 14.ª posição. O time de Vigo tem sete pontos a mais que o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Em campo, Zidane contou a boa atuação do atacante galês Gareth Bale, autor dos dois gols do Real Madrid. Sem o francês Benzema, lesionado, ele entrou com Isco, municiando Cristiano Ronaldo e Bale. Só que o ataque não funcionou no início e o Celta criou as melhores chances, incluindo uma bola na trave.

O clube de Vigo tanto insistiu que conseguiu abrir o placar. Aos 32 minutos, em um contra-ataque, o atacante Iago Aspas achou Wass livre pela direita. O dinamarquês avançou e tocou por cobertura para marcar um golaço.

O problema para o Celta é que o Real Madrid acordou logo em seguida e antes do intervalo obteve a virada. Aos 35 minutos, Kroos acertou lindo passe para Bale nas costas dos defensores. O galês recebeu e chutou cruzado, sem chances para Blanco. No ataque seguinte, o segundo gol. Isco acertou cruzamento preciso para Bale, que deu lindo toque de esquerda para deslocar o goleiro do Celta.

No segundo tempo, o Celta buscou mais o ataque que o Real Madrid e teve a chance de empatar em um pênalti cometido pelo goleiro Navas, aos 26 minutos. Iago Aspas chutou no canto direito do costarriquenho, que pulou no lado certo e espalmou a bola.

Mas nada deu certo para o Real Madrid na sequência e o Celta obteve o empate aos 37 minutos. Após cruzamento da direita, Maxi Gómez, sozinho dentro da área, cabeceou sem chances para Navas.

OUTROS JOGOS – Em franca recuperação no Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao ganhou mais uma vez. Neste domingo, em casa, no estádio Novo San Mamés, o time de Bilbao venceu o duelo basco contra o Alavés por 2 a 0 e subiu para a oitava colocação com 24 pontos – está somente quatro atrás da zona de classificação à Liga Europa.

O Athletic Bilbao marcou um gol em cada tempo para bater o Alavés, que está na zona de rebaixamento – é o 18.º colocado, com 15 pontos. Xabier Etxeita abriu o placar aos oito minutos da primeira etapa e Aritz Aduriz, em cobrança de pênalti, anotou o segundo aos 19 do segundo tempo.

Quem perdeu a chance de subir na tabela de classificação foi o Villarreal, que só empatou em casa com o La Coruña por 1 a 1. Agora com 28 pontos, o time mandante segue na sexta posição, mas poderia ultrapassar o Sevilla, em quinto com um ponto a mais.

Enes Unal abriu o placar para o Villarreal aos 30 minutos do primeiro tempo e o time da casa conseguiu segurar o resultado até os 39 da segunda etapa, quando Florin Andone fez o gol de empate do La Coruña, apenas o 17.º colocado, com 16 pontos.