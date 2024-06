Real Madrid será o primeiro europeu a disputar a nova Copa Intercontinental

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 20:22 Para compartilhar:

O Real Madrid, que se sagrou campeão neste sábado (1º) da Liga dos Campeões 2023-2024, será o primeiro clube europeu a disputar a versão renovada e reformulada da Copa Intercontinental.

Em dezembro passado, a Fifa anunciou o ‘retorno’ da Copa Intercontinental, ou pelo menos de uma competição com o nome daquele torneio que até 2004 colocava frente a frente e anualmente os atuais campeões da Europa e da América do Sul, os dois continentes que tradicionalmente dominavam o futebol mundial.

Esta Copa Intercontinental se insere na reforma do calendário, marcada sobretudo pela criação de uma versão ampliada do Mundial de Clubes, que em 2025 estreará nos Estados Unidos um novo formato com 32 equipes participantes em vez das 7 com que é disputada atualmente.

Antes da final deste sábado, Real Madrid e Borussia Dortmund já haviam garantido suas vagas neste novo Mundial de Clubes. Mas a nova Copa Intercontinental, que será disputada inicialmente no final deste ano, em local ainda a ser anunciado, será disputada com os clubes que se sagraram campeões continentais em 2024.

O campeão europeu vai direto para a final, enquanto os representantes das demais confederações deverão disputar as rodadas anteriores.

De um lado do chaveamento, os campeões da Ásia, África e Oceania definem um semifinalista, enquanto os vencedores da Conmebol e da Concacaf decidem a outra vaga com um duelo entre si.

A semifinal em jogo único é disputada poucos dias antes da final, no país escolhido para sediar a parte final do torneio. O vencedor será o rival do Real Madrid na final.

No momento, o Al Ain dos Emirados Árabes, o egípcio Al Ahly e o neozelandês Auckland conquistaram os títulos em suas confederações.

Ganhar a Liga dos Campeões também permite ao vencedor disputar a Supercopa da Europa, jogo que abre a temporada oficial das competições europeias de clubes.

O Real Madrid enfrentará na final dessa Supercopa continental a italiana Atalanta, que recentemente se sagrou campeã da Liga Europa, no dia 12 de agosto, no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

