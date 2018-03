Real Madrid retoma treinos sem 20 jogadores convocados para seleções

Somente quatro jogadores do Real Madrid apareceram para treinar nesta quarta-feira na capital espanhola. Zidane não teve nem muito o que fazer, já que 20 de seus atletas foram convocados para as seleções de seus países.

Os brasileiros Marcelo e Casemiro estão com o técnico Tite para os amistosos contra Rússia, na sexta-feira, e Alemanha, na terça-feira. O craque Cristiano Ronaldo reforçará Portugal nos duelos contra Egito, sexta-feira, e Holanda, na segunda.

Sergio Ramos, Nacho, Isco, Asensio, Lucas Vázquez e Carvajal foram chamados para a seleção espanhola. Tony Kroos está com a Alemanha. Gareth Bale (País de Gales), Varane (França), Tony Kroos (Alemanha) Modric e Kovacic (Croácia), Keylor Navas (Costa Rica) e Achraf (Marrocos) também disputaram jogos com os times principais de seus países.

Ainda haverá atletas do atual elenco nas seleções de base. Vallejo, Ceballos e Mayoral defenderão a seleção espanhola sub-21 no classificatório para a Eurocopa de 2019. E Luca Zidane foi chamado pelo time sub-20 da França para duelo contra os Estados Unidos.

Na trabalho desta quarta-feira, Zidane comandou uma atividade com Benzema, Casilla, Theo e Marcos Llorente. A sessão começou com exercícios físicos e depois foi realizado um trabalho tático em campo reduzido com a participação dos atletas do Real Madrid Castilla, o time B do clube.