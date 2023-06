Real Madrid renova com Dani Ceballos até 2027

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 11:59 Compartilhe

O Real Madrid renovou o contrato do meia espanhol Dani Ceballos até 2027, anunciou o clube nesta sexta-feira (23).

“Ceballos defendeu a camisa do Real Madrid em 120 jogos durante quatro temporadas, nas quais conquistou 11 títulos: 2 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 1 Liga, 1 Copa do Rei e 2 Supercopas de Espanha”, lembrou o clube merengue em um comunicado.

O antigo vínculo do jogador, de 26 anos, terminava no final de junho. Sua renovação é a terceira que o Real Madrid anuncia nesta semana, depois de confirmar as permanências do alemão Toni Kroos e do espanhol Nacho Fernández.

Na janela de transferências, o Real Madrid contratou o inglês Jude Bellingham e “repatriou” três jogadores que já vestiram a camisa madridista: Fran García, Brahim Díaz e Joselu.

