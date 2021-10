Real Madrid perde série invicta na Espanha para Espanyol e tem liderança ameaçada

O Real Madrid perdeu pela primeira vez no Campeonato Espanhol neste domingo. A queda da invencibilidade dos comandados de Carlo Ancelotti veio na visita ao Espanyol, até então lutando apenas contra o rebaixamento, com 2 a 1 no placar. Além da série invicta, o time merengue pode perder a liderança em caso de vitória da Real Sociedad ainda neste domingo.

Foi apenas a segunda vitória do Espanyol na competição. Em seu retorno à elite espanhola, o time catalão iniciou muito mal e espera que a bela apresentação diante do forte Real Madrid sirva de motivação para se afastar das últimas colocações.

O resultado negativo liga o sinal de alerta no Real, que somou seu terceiro jogo seguido sem vitórias, dois deles pelo Espanhol. Depois do empate sem gols com o Villarreal, em casa, agora cai diante do Espanyol e perde toda a gordura que havia aberto nas primeiras rodadas.

Depois de ser surpreendido no Santiago Bernabéu pelo modesto Sheriff Tiraspol, pela Liga dos Campeões, com derrota por 2 a 1 no meio de semana, a ordem era resgatar o caminho nas vitórias no Cornellà-El Prat. Mas com somente 17 minutos, Raúl de Tomás colocou os mandantes na frente.

O empate poderia ter saído dos pés de Benzema, caso o francês aproveitasse dois belos passes de Vinícius Júnior. O francês pecou na pontaria. No começo da etapa final, Vidal ampliou com belo gol. O Real falhava na frente e dava bobeiras na defesa. Num contragolpe, Darder saiu cara a cara com Courtois e teve a chance de “matar o jogo”, mas finalizou para fora.

Benzema, logo depois, driblou dois marcadores e diminuiu, recolocando o Real no jogo. Ancelotti optou por Hazard no lugar de Vinícius Júnior e até viu sua aposta empatar. Porém, o lance acabou impugnado por impedimento. Foi o segundo gol que o VAR anulou do Real Madrid na partida por fora de jogo.

O Real Madrid se abriu nos minutos finais, correu riscos atrás e não conseguiu a igualdade na frente. Saiu lamentando os erros, sobretudo de finalização, e vendo bela festa do Espanyol. Quem também comemorou neste domingo foi o Elche, com 1 a 0 no Celta.

Veja também