Real Madrid perde para Espanyol; Atlético encosta na liderança

O Real Madrid sofreu uma inesperada derrota por 1 a 0 diante do Espanyol neste sábado, pela 22ª rodada da LaLiga, mas manteve a liderança com um ponto de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que venceu o Mallorca por 2 a 0, a uma semana do clássico da capital.

Em Cornellá, as maiores oportunidades foram do Real, em um jogo disputado em ritmo lento, com várias interrupções que quebraram o domínio merengue. Até que em um contra-ataque o lateral Carlos Romero apareceu pela esquerda para bater de primeira e contar com o desvio em Federico Valverde para superar o goleiro Thibaut Courtois (85′).

“Isso nos dá vida, hoje tivemos que sofrer, foi incrível e isso é muito importante para nós para o que está por vir”, declarou o autor do gol da partida.

Pouco antes de marcar, Romero havia dado uma entrada dura em Kylian Mbappé e recebeu cartão amarelo, em um lance que gerou reclamação do lado madridista.

“A decisão que o árbitro e o VAR tomaram é inexplicável, todo mundo viu. Eles devem proteger o jogador, é o mais importante, é uma entrada de risco de lesão”, contestou o técnico Carlo Ancelotti.

Com a derrota do Real Madrid, logo após o Atlético fazer o dever de casa contra o Mallorca, ambas as equipes vão se enfrentar no próximo sábado, no Santiago Bernabéu, em duelo que vale a liderança do campeonato.

O tropeço do líder também dá ao Barcelona (3º colocado, a sete pontos) de se aproximar da luta pelo título nesta rodada. O time catalão visita o Alavés neste domingo.

Com Vinícius Júnior recuperado, Ancelotti escalou seu poderoso quarteto com Rodrygo, Jude Bellingham e Mbappé, mas o time merengue não conseguiu se impor e não saiu do zero contra um adversário inferior, mas que foi crescendo conforme o tempo passava.

Joan García, o goleiro do Espanyol, teve uma atuação inspirada e foi eleito o melhor jogador da partida.

O Real Madrid, que perdeu o zagueiro Antonio Rüdiger por lesão nos primeiros minutos, terminou o jogo com Courtois indo para o ataque na tentativa de aproveitar bola na área em cobrança de escanteio, mas o Espanyol conseguiu se segurar e levar os três pontos que o tiraram da zona de rebaixamento.

– Atlético encosta na liderança –

Mais cedo, o Atlético de Madrid, impecável defensivamente, se reencontrou com a vitória em LaLiga ao bater o Mallorca por 2 a 0.

Com os resultados, o time ‘colchonero’ soma 48 pontos, enquanto o Real continuou com 49.

Em boa fase, o lateral-esquerdo brasileiro Samuel Lino abriu o placar para Atlético com um chute colocado aos 26 minutos, depois de receber um passe perfeito de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone.

Griezman, que entrou no início da segunda etapa, fez o segundo nos acréscimos tocando por cima do goleiro Dominik Greif (90’+3).

O Atlético de Madrid terá uma semana com dois clássicos, primeiro contra o Getafe, na próxima terça-feira, pela Copa do Rei, e no sábado que vem contra o Real Madrid.

Também neste sábado, o Villarreal goleou o lanterna Valladolid por 5 a 1. O ‘Submarino Amarelo’ está três pontos atrás do Athletic Bilbao, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e no domingo visita o Betis.

Em outro jogo já encerrado, o Sevilla empatou sem gols na casa do Getafe.

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Leganés – Rayo Vallecano 0 – 1

– Sábado:

Getafe – Sevilla 0 – 0

Villarreal – Valladolid 5 – 1

Atlético de Madrid – Mallorca 2 – 0

Espanyol – Real Madrid 1 – 0

– Domingo:

(10h00) Barcelona – Alavés

(12h15) Valencia – Celta Vigo

(14h30) Osasuna – Real Sociedad

(17h00) Betis – Athletic Bilbao

– Segunda-feira:

(17h00) Girona – Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 22 15 4 3 50 21 29

2. Atlético de Madrid 48 22 14 6 2 37 14 23

3. Barcelona 42 21 13 3 5 59 24 35

4. Athletic Bilbao 40 21 11 7 3 31 18 13

5. Villarreal 37 22 10 7 5 44 33 11

6. Rayo Vallecano 32 22 8 8 6 26 24 2

7. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

8. Girona 28 21 8 4 9 29 29 0

9. Real Sociedad 28 21 8 4 9 17 17 0

10. Betis 28 21 7 7 7 23 26 -3

11. Sevilla 28 22 7 7 8 24 30 -6

12. Osasuna 27 21 6 9 6 25 30 -5

13. Celta Vigo 25 21 7 4 10 30 33 -3

14. Getafe 24 22 5 9 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 21 6 5 10 26 34 -8

16. Leganés 23 22 5 8 9 19 30 -11

17. Espanyol 23 22 6 5 11 21 33 -12

18. Alavés 21 21 5 6 10 25 33 -8

19. Valencia 16 21 3 7 11 20 36 -16

20. Valladolid 15 22 4 3 15 15 47 -32

