Real Madrid perde chance de se tornar líder ao empatar com Rayo Vallecano

O Real Madrid só conseguiu empatar em 3 a 3 no clássico com o Rayo Vallecano, neste sábado (14), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, e não conseguiu assumir provisoriamente a liderança.

O resultado deixa um gosto amargo para o atual campeão europeu, que foi surpreendido no início com gols de Unai López (ao 4 minutos) e Abdul Mumim (36′), mas conseguiu se recuperar com os gols de Fede Valverde (39′), Jude Bellingham (45′) e Rodrygo (56′).

Quando a equipe de Carlo Ancelotti achava que tinha feito o mais difícil, sofreu o gol de empate do Rayo por meio de Isi Palazón (64′) e o placar não mudou mais.

O empate atrasa a recuperação do time merengue, que depois da derrota no início do mês em Bilbao conseguiu reagir com duas importantes vitórias como visitante, em Girona (3-0) e em Bérgamo diante da Atalanta (3-2).

O jogo em Vallecas, no qual Kylian Mbappé desfalcou o time devido a uma lesão na coxa esquerda, foi o último da equipe de Carlo Ancelotti antes de viajar a Doha para disputar na quarta-feira a final da renascida Copa Intercontinental contra o mexicano Pachuca.

“Hoje não conseguimos fazer mais, mas vejo um bom futuro para nós, fizemos um jogo completo. Na quarta-feira temos que vencer o Intercontinental, seria a cereja do bolo este ano”, declarou Ancelotti.

– Partida louca –

Pouco depois da primeira meia hora do dérbi deste sábado, o Rayo surpreendeu ao abrir 2 a 0, com duas cabeçadas, primeiro de Unai López (aos 4 minutos) e depois do ganês Abdul Mumin (aos 36).

Mas o Real Madrid conseguiu reagir de forma admirável diante do décimo terceiro colocado de LaLiga.

A reação começou com o uruguaio Fede Valverde (39′) com um poderoso chute de longa distância que foi imparável para o goleiro argentino do time local, Augusto Batalla.

O gol do empate veio antes do intervalo, quando Bellingham cabeceou com perfeição uma bola de Rodrygo. O brasileiro marcou o terceiro, aos 56 minutos, num chute da entrada da área.

O Rayo interrompeu a euforia dos visitantes aos 64 minutos, quando Isi Palazón desviou uma bola tocada por Florian Lejeune e enganou Thibaut Courtois e empatando o jogo.

Nos acréscimos, as duas equipes tiveram oportunidades muito claras para fazer o quarto gol, primeiro o Real Madrid com Vinicius (90’+2) e depois o Rayo num tiro livre cobrado por Lejeune e que Courtois defendeu (90’+7).

– Navas se despede do Sevilla –

O outro foco do dia no futebol espanhol estava no Sánchez Pizjuán, do Sevilla, onde Jesús Navas (39 anos) se despediu de sua torcida após 703 jogos pelo clube, com saldo de oito títulos, quatro deles na Liga Europa.

Seus companheiros e os adversários do Celta receberam com um ‘corredor de honra’ o jogador que vai se aposentar no final deste ano de 2024 e que foi substituído aos 71 minutos, em lágrimas, neste último jogo em casa.

O jogador campeão mundial (2010) e campeão europeu (2012, 2024) pela Espanha também conseguiu se despedir com uma vitória do seu Sevilla (10º), que venceu o Celta de Vigo (12º) por 1 a 0, com gol de Manu Bueno (64′).

– Mallorca quinto colocado –

Nos outros jogos deste sábado o destaque foi a vitória de virada do Mallorca sobre o Girona (9º) por 2 a 1.

O Girona saiu na frente no início da partida, com gol do holandês Donny Van de Beek logo aos 7 minutos, mas o canadense Cyle Larin virou com seus gols aos 20 e 51 minutos.

O segundo gol do Mallorca saiu quando a equipe jogava com dez devido à expulsão do kosovar Vedat Muriqi aos 32 minutos. Apesar dessa inferioridade numérica desde tão cedo, o time ‘bermellón’ conseguiu uma importante vitória.

Com 27 pontos, o Mallorca sobe provisoriamente para o quinto lugar, o que praticamente classificaria para a próxima Liga Europa.

O ‘Top 4’ ainda está longe, já que o Athletic Bilbao (4º) está cinco pontos acima e no domingo tem um jogo teoricamente acessível fora de casa contra o Alavés (16º).

O Girona (9º), por sua vez, continua sua má sequência neste mês.

Após ser eliminado pelo Logroñés, da quarta divisão do futebol espanhol, na Copa do Rei, o time catalão acumulou uma série de derrotas, contra Real Madrid, Liverpool e agora Mallorca.

Na primeira partida deste sábado o Osasuna (7º), outro candidato às vagas europeias, não conseguiu passar do empate em 0 a 0 com o Espanyol (18º).

— Jogos da 17ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Valladolid 1 Anuar (20′)

Valencia 0

– Sábado:

Espanyol 0

Osasuna 0

Mallorca 2 Larin (20′, 51′)

Girona 1 Van de Beek (7′)

Sevilla 1 Bueno (64′)

Celta 0

Rayo 3 López (4′), Mumin (36′), Palazón (64′)

Real Madrid 3 Valverde (39′), Bellingham (45′), Rodrygo (56′)

– Domingo:

(10h00) Atlético de Madrid – Getafe

(12h15) Alavés – Athletic Bilbao

(14h30) Villarreal – Betis

Real Sociedad – Las Palmas

(17h00) Barcelona – Leganés

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 38 17 12 2 3 50 19 31

2. Real Madrid 37 17 11 4 2 37 16 21

3. Atlético de Madrid 35 16 10 5 1 30 11 19

4. Athletic Bilbao 32 17 9 5 3 26 15 11

5. Mallorca 27 18 8 3 7 18 21 -3

6. Villarreal 26 15 7 5 3 27 25 2

7. Osasuna 25 17 6 7 4 22 25 -3

8. Real Sociedad 24 16 7 3 6 16 11 5

9. Girona 22 17 6 4 7 23 25 -2

10. Sevilla 22 17 6 4 7 18 23 -5

11. Betis 21 16 5 6 5 18 20 -2

12. Celta 21 17 6 3 8 25 28 -3

13. Rayo 20 16 5 5 6 18 19 -1

14. Las Palmas 18 16 5 3 8 22 27 -5

15. Getafe 16 16 3 7 6 11 13 -2

16. Alavés 15 16 4 3 9 18 27 -9

17. Leganés 15 16 3 6 7 14 23 -9

18. Espanyol 14 16 4 2 10 15 28 -13

19. Valladolid 12 17 3 3 11 12 34 -22

20. Valencia 10 15 2 4 9 13 23 -10

