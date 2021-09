Real Madrid perde (2-1) para o modesto Sheriff Tiraspol na Champions

O Real Madrid perdeu por 2 a 1 para o modesto Sheriff, da Moldávia, nesta quarta-feira, em pleno Santiago Bernabeu, com a equipe de Tiraspol assumindo a liderança isolada do grupo D.

O Sheriff, estreante no torneio, abriu o placar com um gol do uzbeque Jasurbek Yakhshiboev (25), mas Karim Benzema empatou de pênalti no segundo tempo (65). Sebastien Thill fez o gol da vitória no final da partida (89).

