Real Madrid oficializa empréstimo de Jovic ao Eintracht Frankfurt

Real Madrid e Eintracht Frankfurt oficializaram nesta quinta-feira o empréstimo do atacante sérvio Luka Jovic ao time alemão até o final da temporada.

“O Real Madrid C. F. e o Eintracht Frankfurt chegaram a um acordo sobre o empréstimo do jogador Luka Jovic até ao final desta temporada”, afirmou o clube merengue em breve comunicado.

A transferência de Jovic para o Eintracht, de onde chegou vindo do Real Madrid em 2019, havia sido antecipada nesta terça-feira pelo diretor esportivo da equipe alemã, Fredi Bobic, em declarações à rede Sky.

“Luka Jovic virá emprestado até o verão. Ainda temos que acertar alguns detalhes, como o exame médico. Se tudo correr bem, ele estará de volta conosco em breve”, disse Bobic na ocasião.

“Não tem sido fácil para Luka em Madri recentemente. Para ele é importante voltar a se focar. Seu grande desejo era retornar ao Eintracht”, disse Bobic, citado em um comunicado do Eintracht nesta quinta-feira.

O atacante de 23 anos brilhou com o Eintracht Frankfurt na temporada 2018-2019 marcando 17 gols na Bundesliga, o que levou o Real Madrid a contratá-lo no final da temporada até 2025.

No entanto, o sérvio, autor de 36 gols em 75 jogos oficiais com o Eintracht, não conseguiu confirmar as esperanças depositadas nele pela equipe merengue, que pagou 60 milhões de euros (73,2 milhões de dólares) em 2019.

No total, o atacante marcou apenas dois gols e deu duas assistências em 32 jogos pelo Real Madrid desde que chegou à capital espanhola.

