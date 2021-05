Real Madrid lidera pela terceira vez ranking de marca mais valiosa do futebol mundial

Em relatório da “Football 50 2021”, uma consultoria, o Real Madrid ficou no lugar mais alto do ranking como marca mais valiosa do futebol mundial. O feito foi atingido pela terceira vez consecutiva e para alegria dos torcedores merengues, o clube ficou na frente do rival Barcelona.

O Real foi avaliado em 1,27 bilhão de euros, enquanto o rival espanhol ficou com 1,27 bilhão. No terceiro lugar, o Manchester United ficou com 1,13 bilhão de euros.

Além dos rivais espanhóis e dos diabos vermelhos, o top-10 avaliado pela consultoria fechou com Manchester City (1,11 bilhão de euros), Bayern de Munique (1,06 bi), Liverpool ( 973 milhões), Paris Saint-Germain (887 mi), Chelsea (769 mi), Tottenham (723 mi) e Arsenal (675 mi).

Entre os critérios analisados está o impacto da Covid-19 nas finanças dos clubes, além dos 12 clubes que criaram a Superliga da Europa. A tentativa frustrada de criar um campeonato de elite gerou um perda geral de 600 milhões de euros.

Apesar de ocuparem primeiro e segundo lugar no ranking, Real Madrid e Barcelona não vivem bons momentos dentro das quatro linhas. Ambos eliminados da Liga dos Campeões, a dupla espanhol ainda vive momentos distintos no Campeonato Espanhol.

O time comandado por Zidane ocupa a segunda colocação, dois pontos atrás do rival Atlético de Madrid, já o Barça não tem aspiração nenhuma na terceira colocação e com sete pontos a menos que o primeiro colocado. Faltando apenas uma rodada, os merengues vão enfrentar o Villarreal em casa, enquanto o Atlético joga fora contra o Valladolid.

