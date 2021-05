Real Madrid já tem oferta preparada por Allegri, segundo jornal italiano Clube merengue pode assinar como novo técnico por duas temporadas com a opção pela extensão de mais um ano e veterano pode ser treinador no novo Bernabéu

O nome de Massimiliano Allegri é um dos favoritos para assumir o cargo de técnico do Real Madrid na próxima temporada. Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o clube merengue estaria disposto a oferecer 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por ano para o novo comandante e um contrato por duas épocas com a opção de extensão por mais uma nova campanha.

Com isso, o italiano teria um projeto de médio prazo à frente do clube espanhol e seria o primeiro comandante merengue no novo e reformulado Santiago Bernabéu. Além disso, entende-se que o italiano iria atrás de reforços na janela de transferências, mas sem a realização de uma grande revolução no atual plantel.

Além de Allegri, o Real Madrid também pensa na possibilidade de promover Raúl, que atualmente comanda o Castilla. Ambas as partes já iniciaram conversas, mas sem nenhuma definição. No entanto, o espanhol também tem o interesse do Frankfurt e o time alemão já apresentou uma proposta oficial.

Por outro lado, Zidane não fala sobre seu futuro e está focado na reta final do Campeonato Espanhol após uma temporada desgastante. No entanto, o nome do francês é um dos mais cotados para assurmir o cargo na Juventus após uma campanha decepcionante sob comando de Andrea Pirlo e que pode terminar fora da próxima Champions League.

