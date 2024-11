Real Madrid goleia Osasuna com hat-trick de Vini, mas perde Militão por lesão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2024 - 20:19 Para compartilhar:

Depois de duas derrotas consecutivas, o Real Madrid (2º) voltou a vencer ao golear em casa o Osasuna por 4 a 0 neste sábado (9), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, com três gols do brasileiro Vinícius Júnior.

Com o resultado, o time merengue chega à pausa da data Fifa em segundo na tabela, com 27 pontos, seis atrás do líder Barcelona, que non domingo visita a Real Sociedad.

O Real, no entanto, tem um jogo a menos, contra o Valencia, que foi adiado por conta das inundações ocorridas na Espanha há duas semanas.

Depois das duas últimas derrotas no estádio Santiago Bernabéu, para o Barça (4 a 0) em LaLiga e para o Milan (3 a 1) na Champions, o Real Madrid tinha a obrigação de vencer o Osasuna para não aumentar sua crise.

Contra um adversário frase, Vini Jr. abriu o placar no primeiro tempo (34′) finalizando dentro da área depois de jogada que começou com uma roubada de bola de Jude Bellingham.

O jogador inglês marcou o segundo do Real antes do intervalo (42′), encobrindo o goleiro Sergio Herrera depois de receber um passe longo do jovem Raúl Asencio.

No segundo tempo, Vini marcou mais duas vezes para fechar a goleada: primeiro após receber lançamento do goleiro Andriy Lunin e driblar Herreira para mandar a bola para as redes (61′) e depois aproveitando passe de Brahim Díaz (69′).

“Foi um bom jogo, que começamos controlando bem, sem pressa. Quando abrimos o placar com Vini, foi melhor” resumiu o técnico merengue, Carlo Ancelotti.

A má notícia para o Real Madrid foi a grave lesão do zagueiro brasileiro Éder Militão, que sofreu “uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com afetação de ambos os meniscos” do joelho direito, que o tira do restante da temporada, informou o clube após a partida.

Além de Militão, Rodrygo e o lateral-direito Lucas Vázquez também saíram lesionados, aparentemente com problemas musculares. Os três se juntam à vasta lista de desfalques da equipe (Courtois, Carvajal, Alaba, Tchouameni).

Em agosto de 2023, Éder Militão rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no primeiro jogo do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, e ficou oito meses afastado após passar por cirurgia.

“São as exigências do calendário, que não permite aos jogadores descansar tanto quanto precisam. É um problema geral, não só nosso”, disse Ancelotti.

– Villarreal homenageia vítimas das inundações na Espanha –

Também neste sábado, o Villarreal venceu o Alavés por 3 a 0, resultado que deixa o ‘Submarino Amarelo’ em terceiro na tabela, a três pontos do Real Madrid.

O marroquino Ilias Akhomach (38′), Dani Parejo (81′ de pênalti) e Santi Comesaña (90′) marcaram os gols do time da casa em um jogo emocionante, marcado pelas homenagens aos afetados pelas inundações corridas na Espanha.

Depois de um minuto de silêncio com a bandeira da Comunidade Valenciana no círculo central, os jogadores do Villarreal trocaram o habitual uniforme amarelo e jogaram de preto, em sinal de respeito às mais de 200 vítimas na região.

No último jogo do dia, o Leganés (14º, 14 pontos) se afastou provisoriamente da zona de rebaixamento com a vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla (13º, 15 pontos).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Las Palmas 1 – 3

– Sábado:

Real Madrid – Osasuna 4 – 0

Villarreal – Alavés 3 – 0

Leganés – Sevilla 1 – 0

– Domingo:

(10h00) Betis – Celta Vigo

(12h15) Mallorca – Atlético de Madrid

(14h30) Getafe – Girona

Valladolid – Athletic Bilbao

(17h00) Real Sociedad – Barcelona

. Adiado:

Espanyol – Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 33 12 11 0 1 40 11 29

2. Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11 14

3. Villarreal 24 12 7 3 2 23 19 4

4. Atlético de Madrid 23 12 6 5 1 18 7 11

5. Osasuna 21 13 6 3 4 17 20 -3

6. Athletic Bilbao 19 12 5 4 3 18 12 6

7. Betis 19 12 5 4 3 12 10 2

8. Mallorca 18 12 5 3 4 10 9 1

9. Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0

10. Celta Vigo 16 12 5 1 6 18 20 -2

11. Real Sociedad 15 12 4 3 5 10 10 0

12. Girona 15 12 4 3 5 15 17 -2

13. Sevilla 15 13 4 3 6 12 18 -6

14. Leganés 14 13 3 5 5 13 16 -3

15. Alavés 13 13 4 1 8 14 22 -8

16. Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22 -6

17. Getafe 10 12 1 7 4 8 10 -2

18. Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11

19. Valladolid 8 12 2 2 8 9 24 -15

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

