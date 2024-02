Real Madrid goleia Girona (4-0) e abre vantagem na liderança do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/02/2024 - 17:22 Para compartilhar:

O Real Madrid, líder de LaLiga, goleou por 4 a 0 em casa o Girona, seu perseguidor mais próximo no campeonato espanhol, se distanciando na liderança com cinco pontos de vantagem sobre a equipe catalã e dando um passo importante rumo ao título.

Neste jogo da 24ª rodada o brasileiro Vinicius Jr abriu o placar logo aos 6 minutos e outros dois gols do meio-campista inglês Jude Bellingham (35′ e 54′) nocautearam o Girona, que sofreu o quarto gol minutos depois após uma grande jogada individual de Rodrygo (61′).

O gigante madrilenho ainda teve um pênalti no último lance mas a cobrança de Joselu foi defendida pelo goleiro argentino Paulo Gazzaniga (90′).

“Foi um jogo importante para nós e muito importante vencer – todos os jogos são, mas este foi um pouco mais, estamos felizes pela vitória”, disse Rodrygo à Real Madrid TV.

Com esta vitória, o Real Madrid chega aos 61 pontos contra 56 do Girona, uma confortável vantagem no campeonato nacional antes de viajar para Leipzig, na terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A única má notícia foi a saída de Jude Bellingham com desconforto no tornozelo logo após o segundo gol (57′). Graças a sua dobradinha, o inglês é o artilheiro isolado de LaLiga, com 16 gols marcados. Na Liga dos Campeões ele marcou quarto.

Vinicius elogiou seu companheiro. “Jude é uma estrela, ele marca muitos gols e espero que possa continuar assim”, disse o brasileiro à Real Madrid TV.

“Jude tem sido o melhor nesta temporada, estamos fazendo as coisas bem e estamos felizes porque somos uma família”, acrescentou.

Devido à suspensão, o técnico do Girona, Míchel, assistiu ao jogo com uma expressão séria nas tribunas do Santiago Bernabéu, onde seus jogadores sofreram um duro golpe no sonho de lutar pelo título.

O zagueiro do Girona, Yan Couto, chorou no final, depois de uma noite particularmente difícil em seu duelo com Vinicius Jr.

O atacante Cristian Portu também lamentou. “Desde o início eles ficaram em vantagem com um belo gol que marcaram. Tivemos que remar contra a maré”, disse ele. “Hoje tudo deu errado e eles fizeram um grande jogo”, admitiu.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Cádiz – Betis 0 – 2

– Sábado:

Alavés – Villarreal 1 – 1

Real Sociedad – Osasuna 0 – 1





Real Madrid – Girona 4 – 0

Las Palmas – Valencia

– Domingo:

(10h00) Getafe – Celta Vigo

(12h15) Mallorca – Rayo Vallecano

(14h30) Sevilla – Atlético de Madrid

(17h00) Barcelona – Granada

– Segunda-feira:

(17h00) Almería – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 61 24 19 4 1 52 15 37

2. Girona 56 24 17 5 2 52 29 23





3. Barcelona 50 23 15 5 3 47 30 17

4. Atlético de Madrid 48 23 15 3 5 45 25 20

5. Athletic Bilbao 45 23 13 6 4 42 21 21

6. Betis 38 24 9 11 4 28 25 3

7. Real Sociedad 37 24 9 10 5 32 22 10

8. Valencia 35 23 10 5 8 29 27 2

9. Las Palmas 32 23 9 5 9 23 20 3

10. Getafe 30 23 7 9 7 29 31 -2

11. Osasuna 29 24 8 5 11 27 36 -9

12. Alavés 27 24 7 6 11 24 31 -7

13. Villarreal 25 24 6 7 11 34 46 -12

14. Rayo Vallecano 24 23 5 9 9 20 30 -10

15. Sevilla 20 23 4 8 11 29 37 -8

16. Celta Vigo 20 23 4 8 11 24 32 -8

17. Mallorca 20 23 3 11 9 19 30 -11

18. Cádiz 17 24 2 11 11 15 33 -18

19. Granada 12 23 2 6 15 23 45 -22

20. Almería 6 23 0 6 17 22 51 -29

