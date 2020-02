Real Madrid goleia fora de casa e abre vantagem sobre o Barcelona no Espanhol

A quinta vitória consecutiva do Real Madrid no Campeonato Espanhol serviu para que o líder da competição ampliasse sua vantagem sobre o arquirrival Barcelona. Neste domingo, a equipe merengue goleou como visitante o Osasuna por 4 a 1, de virada, e agora vai torcer por um tropeço dos catalães, que logo mais vão enfrentar o Betis.

O Real chegou a 52 pontos em 23 jogos no torneio nacional – são 15 vitórias, sete empates e apenas uma derrota. Agora a distância para o Barcelona é de seis pontos. O Osasuna, por sua vez, é o 12.º colocado, com 28 pontos, mas pode ser superado pelo Betis neste domingo.

O placar da partida sugere que os comandados de Zinedine Zidane tiveram vida fácil em Pamplona, mas não foi bem assim. A equipe da casa estava muito motivada para tentar derrubar o líder e abriu o placar aos 13 minutos, quando Unai Garcia aproveitou um escanteio cobrado por Ruben Garcia e marcou de cabeça.

O time de Madri penou para chegar ao empate, mas, quando o fez, desestabilizou o Osasuna e logo conseguiu virar o jogo. Aos 32, um chute errado de Gareth Bale encontrou Isco na área e o meia acertou um bonito voleio para colocar o 1 a 1 no placar. Cinco minutos depois, Sergio Ramos marcou o segundo gol do Real bem a seu estilo: de cabeça. Depois de um escanteio, Casemiro ajeitou e o zagueiro fez a rede balançar.

A vantagem deu mais tranquilidade ao Real, que soube controlar a partida no segundo tempo. Nos minutos finais, com o adversário já cansado, o líder do Espanhol “matou” o Osasuna. Aos 38, após um erro da defesa da equipe da casa, a bola chegou a Benzema e o francês rolou para Lucas Vázquez anotar o terceiro tento do time de Madrid. Nos acréscimos, Jovic transformou a vitória em goleada.

Casemiro foi o único brasileiro titular do Real neste domingo. Marcelo, Eder Militão e Vinícius Júnior ficaram no banco de reservas, mas apenas o atacante revelado pelo Flamengo entrou na partida.

No clássico do País Basco, a Real Sociedad derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 1. Portu e Isak marcaram para os donos da casa e Williams anotou o tento dos visitantes. A Real é a sexta colocada do Espanhol, com 37 pontos, enquanto o Athletic é o nono, com 31.

Em Barcelona, o Espanyol derrotou o Mallorca por 1 a 0, gol de De Tomas, e saiu da lanterna do campeonato – o time agora é o 19.º colocado, com 18 pontos, um a mais do que o Celta. O Mallorca é o 17.º, também com 18.