Real Madrid fica no 0 a 0 com Athletic Bilbao e deixa Barça escapar na liderança

O Real Madrid não passou de um empate sem gols neste domingo contra o Athletic Bilbao no estádio Bernabéu, pela 18ª rodada da Liga espanhola, em uma partida em que a equipe de Zinedine Zidane mostrou novamente que não tem o ímpeto das temporadas passadas.

Com este empate, o terceiro consecutivo no campeonato espanhol, o Real Madrid se distancia em dois pontos do líder Barcelona, que no sábado derrotou o Alavés por 4 a 1.

O Real Madrid dominou a partida, com 70% de posse de bola, mas faltou eficácia contra o gol defendido por Unai Simón.

Benzema teve três chances claras de abrir o placar com cabeçadas aos 30 e 37 minutos de jogo.

A equipe basca também foi favorecida pela sorte em três chutes do Real Madrid que foram para fora (Kroos aos 19 minutos, Nacho aos 59 e Jovic aos 87).

O Athletic, embora tenha passado a maior parte do jogo se defendendo, não abriu mão de surpreender o Real Madrid e Iñaki Williams foi quem chegou mais perto disso, em um chute rasteiro que o goleiro belga Thibaut Courtois tirou com a mão.

“Foi pontual, aconteceu só nesta partida”, disse o técnico francês Zinedine Zidane após o jogo, sobre os erros nas finalizações.

– Atlético no Z4 –

Mais cedo o Atlético de Madrid conseguiu voltar à zona de classificação para a Liga dos Campeões, na quarta posição, graças a sua vitória por 2 a 1 sobre o Betis (13º) fora de casa.

O argentino Ángel Correa (58 minutos), após roubar uma bola e ficar cara a cara com o goleiro, e Álvaro Morata (83), mandando para o fundo das redes um ótimo passe do próprio Correa, colocaram o Atlético em vantagem no estádio Benito Villamarín. Marc Bartra diminuiu para o time da casa já nos acréscimos (90+3), mas já era tarde demais.

Esse foi o terceiro triunfo seguido do Atlético, levando em conta todas as competições, o que fez com que subisse na tabela da Liga e garantisse sua classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões.

A vitória traz um fôlego para o técnico Diego Simeone, cuja equipe tem sofrida com a falta de regularidade no primeiro turno do campeonato.

Com 32 pontos, o Atlético se mantém a 7 pontos do líder Barcelona, que no sábado goleou o Alavés (15º) por 4 a 1.

O time ‘rojiblanco’ supera na tabela em um ponto a Real Sociedad (5º), que pouco antes havia vencido o Osasuna (11º) por 4 a 3 fora de casa, em uma partida agitada.

O time comandado por Imanol Alguacil foi arrasador na primeira meia hora, com gols de Mikel Oyarzabal (18), Portu e do norueguês Martin Odegaard (28), de excelente cobrança de falta.

Mas o Osasuna deu esperanças à torcida local antes do intervalo com um gol de cabeça de Aridane Hernández (45), o primeiro do defensor nesta temporada.

O argentino Ezequiel ‘Chimy’ Ávila começou seu show diminuiu ainda mais (48), mas a Real manteve sua pegada ofensiva, e outro de seus atacantes, o sueco Alexander Isak, ampliou para 4 a 2 já na reta final (79).

O Osasuna havia ficado com um jogador a menos com a expulsão do argentino Facundo Roncaglia (70), mas ainda assim ‘Chimy’ diminuiu para 4 a 3 de cabeça após uma boa jogada individual.

Horas antes, o Leganés (19º) do técnico mexicano Javier Aguirre continuou sua escalada para se salvar do rebaixamento depois de derrotar por 2 a 0 o lanterna Espanyol de Barcelona, com gols do dinamarquês Martin Braithwaite (11) e do marroquino Youssef En Nesyri (54).

Também neste domingo o Levante venceu o Celta de Vigo por 3 a 1 em casa e ocupa a nona posição. Já o Celta (18º) segue na zona de rebaixamento.

— Resultados da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Eibar – Granada 3 – 0

– Sábado:

Mallorca – Sevilla 0 – 2

Barcelona – Alavés 4 – 1

Villarreal – Getafe 1 – 0

Valladolid – Valencia 1 – 1

– Domingo:

Leganés – Espanyol 2 – 0

Osasuna – Real Sociedad 3 – 4

Betis – Atlético de Madrid 1 – 2

Levante – Celta Vigo 3 – 1

Real Madrid – Athletic Bilbao 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 39 18 12 3 3 47 21 26

2. Real Madrid 37 18 10 7 1 33 12 21

3. Sevilla 34 18 10 4 4 23 17 6

4. Atlético de Madrid 32 18 8 8 2 20 11 9

5. Real Sociedad 31 18 9 4 5 32 23 9

6. Getafe 30 18 8 6 4 26 17 9

7. Athletic Bilbao 28 18 7 7 4 19 12 7

8. Valencia 28 18 7 7 4 28 25 3

9. Levante 26 18 8 2 8 25 27 -2

10. Villarreal 25 18 7 4 7 31 25 6

11. Granada 24 18 7 3 8 24 25 -1

12. Osasuna 23 18 5 8 5 25 24 1

13. Betis 23 18 6 5 7 25 31 -6

14. Valladolid 20 18 4 8 6 15 21 -6

15. Alavés 19 18 5 4 9 19 28 -9

16. Eibar 19 18 5 4 9 18 28 -10

17. Mallorca 15 18 4 3 11 18 32 -14

18. Celta Vigo 14 18 3 5 10 15 28 -13

19. Leganés 13 18 3 4 11 14 28 -14

20. Espanyol 10 18 2 4 12 12 34 -22

