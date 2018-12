Real Madrid festeja título mundial e europeu com treino aberto aos torcedores

A diretoria, os jogadores e o técnico Santiago Solari resolveram festejar o 2018 glorioso para o time do Real Madrid com um treino aberto para os torcedores no último dia do ano, nesta segunda-feira.

Cerca de seis mil torcedores se aglomeraram no estádio Alfredo Di Stéfano, local de treinos do time, para reverenciar seus craques que ratificaram o título europeu e mundial nos últimos meses. Os dois troféus – da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes da Fifa – foram apresentados aos fãs.

Uma hora e meia antes de se iniciar o treino, famílias completas, com muitas crianças, já lotavam o estádio e cantavam músicas para homenagear seus ídolos. “Viemos esta manhã de Badajoz porque é uma grande oportunidade. Este ano voltamos a ser campeões europeus e do mundo, e isso nunca esqueceremos”, assinalou um dos primeiros torcedores a chegar ao estádio, após 400 quilômetros de viagem.

O momento mais emocionante produziu-se poucos minutos depois do início da sessão de treino. Um a um, todos os membros do elenco foram ovacionados. “Poder ver de tão perto os melhores do mundo é único”, disse outro torcedor, que tal como toda a arquibancada, não parou de animar a equipe.

Ao terminar o treino, os jogadores corresponderam às mostras de carinho, oferecendo bolas e distribuindo autógrafos.

O Real Madrid volta a se apresentar no dia 6, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, diante da Real Sociedad. O time soma 29 pontos, oito a menos que o líder Barcelona, mas tem um jogo a mais para ser disputado.