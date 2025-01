Real Madrid favorito, Barça precisando reagir e Athletic ambicioso na Supercopa na Arábia Saudita

O Real Madrid começa como favorito na Supercopa da Espanha – que será disputada novamente na Arábia Saudita -, enquanto o Barcelona precisa de uma alegria em meio a seus problemas esportivos e financeiros, e o Athletic Bilbao continua embalado após conquistar a Copa do Rei na temporada passada.

O primeiro título do ano no futebol espanhol será decidido desta quarta-feira (8) a domingo, sendo o estádio King Abdullah Sports City, na cidade de Jidá, palco das duas semifinais e da final de uma competição que reúne os campeões e vices da LaLiga e da Copa do Rei.

Bascos e catalães abrirão a competição nesta quarta, num clássico entre duas equipes que chegam com estados de espírito radicalmente opostos e com muitas contas pendentes para acertar.

Um dia depois, o Real Madrid, campeão da LaLiga e da Europa, viverá um duelo teoricamente mais desequilibrado contra o Mallorca. A equipe ‘merengue’ poderá contar com Vinicius Junior depois de o atacante brasileiro ter sido suspenso por dois jogos pelo cartão vermelho recebido no jogo contra o Valencia, sanção que terá que cumprir no campeonato espanhol.

– Barça luta para se reerguer –

Se de um lado a presença do craque brasileiro na Arábia Saudita era um mistério até a decisão dos órgãos disciplinares competentes, o Barça vai ao país do Golfo com muitas dúvidas sobre o jogo, resultados… e jogadores.

Dani Olmo e Pau Víctor deixaram de constar na lista de inscritos do elenco ‘culé’ porque seu clube não cumpriu os requisitos financeiros para inscrição antes de 31 de dezembro. Ainda assim, os dois viajaram para a cidade saudita à espera de que o recurso apresentado pelo clube seja aceito.

Uma situação preocupante para uma equipe que desperdiçou o seu bom início de temporada com quatro derrotas e dois empates nos últimos sete jogos do campeonato, e que caiu para a terceira posição, cinco pontos atrás do líder Real Madrid e com apenas dois a mais que seu adversário de quarta-feira.

O Athletic de Ernesto Valverde, ex-técnico do Barça, começa o ano com o moral nas alturas. Na zona da Champions da LaLiga, líderes da Liga Europa, e vivos na Copa do Rei após eliminar o modesto Logroñés nos pênaltis, os ‘rojiblancos’ já derrotaram os ‘culés’ na final da Supercopa de 2021 com um golaço na prorrogação de Iñaki Williams, em partida em que Lionel Messi foi expulso.

O rápido atacante da seleção de Gana estará acompanhado em campo por seu irmão Nico, uma das estrelas do time, que disputará seu segundo confronto contra o Barcelona após os rumores que o colocavam no clube catalão após fazer uma grande Eurocopa pela seleção da Espanha.

“Evidentemente, Olmo é um jogador extraordinário e se não puder jogar amanhã [quarta-feira]… o que posso dizer? Lamento a situação em que ele se encontra, porque é um jogador que, se puder jogar, acaba trazendo prestígio para a competição, mas se não jogar contra nós, melhor”, reconheceu Valverde.

Já Hansi Flick busca conquistar seu primeiro título no futebol espanhol. O treinador alemão pode amenizar as previsíveis ausências de Olmo e Pau Víctor com os retornos do atacante Lamine Yamal e do zagueiro Ronald Araujo, recentemente recuperados das respectivas lesões. O uruguaio já reapareceu no jogo fora de casa contra o Barbastro pela Copa do Rei no último fim de semana (4 a 0).

– Real Madrid tenta 14º título –

Flick também falou sobre as possíveis baixas. “Claro que isso vai afetar, mas nos dá oportunidade para que o time fique mais unido e para que possamos mostrar que somos uma equipe”, disse o treinador alemão.

O Real Madrid, atual campeão do torneio, quer adicionar à sua galeria a 14ª Supercopa da Espanha, o que igualaria o recorde de seu grande rival no torneio.

Os jogadores comandados por Carlo Ancelotti enfrentam o Mallorca, que perdeu o título da Copa do Rei nos pênaltis, em abril do ano passado.

O time ‘bermellón’ também sabe o que significa vencer a Supercopa. Conseguiu essa façanha em 1998, sob o comando do técnico argentino Héctor Cúper e contra o Barça, embora, naquela época, o título fosse disputado entre apenas duas equipes.

Mas a derrota dos jogadores comandados por Jagoba Arrasate nas oitavas de final da Copa do Rei diante do Pontevedra (3-0) não é um bom presságio antes de enfrentar um papa-títulos como o Real Madrid, que em dezembro conquistou a Copa Intercontinental.

A novidade do torneio deste ano é que, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão irá diretamente para os pênaltis, sem necessidade de prorrogação.

