Real Madrid estreia na Champions vitória por 3 a 0 sobre o Celtic

O Real Madrid iniciou sua defesa do título da Liga dos Campeões nesta terça-feira com uma contundente vitória por 3 a 0 sobre o Celtic, em um jogo definido pela superioridade do time merengue.









O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, optou por escalar força máxima e colocou em campo praticamente o mesmo time que venceu o Liverpool na final da temporada passada e conquistou a Supercopa sobre o Eintracht Frankfurt, com exceção do jovem francês Aurelien Tchouameni, que assumiu a vaga do volante brasileiro Casemiro, agora jogador do Manchester United.

Aos 30 minutos de jogo, o time espanhol perdeu por lesão Benzema, que teve que ser substituído depois de sofrer uma pancada no joelho. Outra baixa na equipe foi o zagueiro brasileiro Éder Militão, que foi para o intervalo com dores na perna esquerda e não voltou para o segundo tempo.

“Depois de uma primeira avaliação não parece nada grave, mas vamos esperar até amanhã com os exames”, disse Ancelotti depois da partida sobre seus jogadores lesionados.

E foi só a partir da segunda etapa que o Real Madrid construiu sua vitória. Logo aos 11 minutos, Vinícius Júnior abriu o placar para os espanhóis, que ampliaram a vantagem aos 15 com Luka Modric.

Aos 32, Eden Hazard, que entrou no lugar de Benzema, fez o terceiro do time merengue.

Apesar do bom resultado, o Real Madrid não termina esta primeira rodada da Champions na liderança do Grupo F, já que no outro jogo da chave o Shakhtar Donetsk goleou o RB Leipzig por 4 a 1 na Alemanha.

Na semana que vem, os espanhóis recebem o Leipzig no Santiago Bernabéu e o Shakhtar encara o Celtic pela segunda rodada.