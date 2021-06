Real Madrid está preocupado com oferta de renovação de PSG para Mbappé, segundo jornalista Clube merengue não tem condições financeiras necessárioas para investir no jovem atacante nesta janela de transferências. Atual contrato termina apenas em 2022

A ida de Mbappé para o Real Madrid na próxima temporada é cada vez mais improvável. Segundo o jornalista Jesús Gallego, o clube merengue não tem condições financeiras para contratar o atacante e está preocupado com a oferta de renovação que o Paris Saint-Germain deve fazer nos próximos meses.

– O Real Madrid não vai contratar ninguém neste verão, só tinha esperanças em trazer Mbappé, mas já percebeu que é impossível. O que mais preocupa o clube é a oferta que vão fazer à Mbappé neste momento de renovação é irrefutável e inigualável. Nada vai ser capaz para que ele diga “não” a esta proposta. A família mais rica do mundo vai fazer tudo para que ele permaneça.

> Veja a tabela da Eurocopa



Sem as perspectivas pela contratação de Mbappé, o técnico Carlo Ancelotti já começa a planejar o ataque da equipe merengue para a próxima temporada. De acordo com a imprensa espanhola, o italiano deve iniciar a temporada com um trio formado por Hazard, Bale, que retorna de empréstimo, e Benzema.

Desde o início da pandemia da Covid-19, o Real Madrid não gastou dinheiro com reforços. O clube acrescentou Odegaard após fim de cessão com a Real Sociedad e contratou David Alaba, que terminou seu contrato com o Bayern de Munique e chegou sem custos.

E MAIS:

Veja também