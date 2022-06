Real Madrid envia carta de apoio a Bruno Henrique, do Flamengo Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e precisará passar por cirurgia; prazo estimado de recuperação é entre dez e 12 meses

O Real Madrid se solidarizou com Bruno Henrique, que sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e não atua mais no ano. Nesta terça-feira, o clube merengue enviou uma carta ao jogador do Flamengo com uma mensagem de apoio. Confira abaixo:





– Lamentamos a sua lesão e, em nome do nosso presidente, Florentino Pérez, e de todos que formamos o Real Madrid, queremos lhe desejar uma recuperação muito rápida. O futebol tem episódios inesperados, mas temos certeza que, em breve, estará de novo nos gramados ajudando a sua equipe, o Flamengo – diz a carta assinada por Emilio Butragueño, Diretor de Relações Institucionais do clube.

E-mail do Real enviado ao atacante (Foto: Reprodução/Instagram)

Carta enviada pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Henrique, vale lembrar, sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito no jogo da quarta-feira passada, contra o Cuiabá, no Maracanã. Após realizar novos exames, ficou confirmada a necessidade de cirurgia, com prazo estimado de recuperação entre dez e 12 meses.

Nas redes sociais, Bruno Henrique já se manifestou e classificou a lesão como a segunda pior da carreira. Jogadores e ex-jogadores do Flamengo, além de preparador físico Lluis Sala, que fazia parte da comissão de Paulo Sousa, deram apoio ao atacante (veja mais aqui).

