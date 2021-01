Real Madrid enfrenta Alavés na Liga espanhola e tenta se reerguer

O Real Madrid visita o Alavés no sábado, pela 20ª rodada da Liga espanhola, em busca de uma vitória importante que o impeça de ser deixado para trás pelo líder isolado Atlético de Madrid.

O time merengue vai ao estádio Mendizorroza com o alarme ligado após a eliminação humilhante nas oitavas de final da Copa do Rei pelo modesto Alcoyano, da 2ª B, equivalente à terceira divisão do futebol espanhol.

Um novo revés diante do time basco, primeiro na zona de ‘salvação’ da Liga com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, agravaria a situação da equipe madrilenha, que acumula duas derrotas em suas últimas três partidas oficiais.

O Real Madrid, segundo colocado em LaLiga, também precisa dos três pontos para não seguir se afastando do líder Atlético.

O campeonato espanhol, além da Liga dos Campeões, são os últimos refúgios da equipe merengue, que não tem mais margem de erro depois de também perder na última quinta-feira na semifinal da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao.

À frente, o Atlético de Madrid recebe o Valencia no domingo para tentar continuar sozinho na tabela.

O Barcelona, que ocupa o terceiro lugar, visita o Elche no domingo disposto a manter o bom rumo que tem trilhado na LaLiga desde o início do ano.

O Barça, que perdeu a Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao no último domingo, acumula três vitórias consecutivas, mas no domingo não poderá contar com o capitão Lionel Messi.

O craque argentino foi expulso na final da Supercopa da Espanha e sancionado com dois jogos de suspensão por ter dado um tapa em um adversário.

— Programação da 20ª rodada de LaLiga (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(18h00) Levante – Valladolid

– Sábado:

(11h00) SD Huesca – Villarreal

(13h15) Sevilla – Cádiz

(15h30) Real Sociedad – Betis

(18h00) Alavés – Real Madrid

– Domingo:

(11h00) Osasuna – Granada

(13h15) Elche – Barcelona

(15h30) Celta Vigo – Eibar

(18h00) Atlético de Madrid – Valencia

– Segunda-feira:

(18h00) Athletic Bilbao – Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 41 16 13 2 1 31 6 25

2. Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15

3. Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20

4. Villarreal 33 19 8 9 2 28 19 9

5. Sevilla 33 18 10 3 5 23 16 7

6. Real Sociedad 30 19 8 6 5 29 16 13

7. Granada 28 19 8 4 7 23 31 -8

8. Betis 26 19 8 2 9 24 32 -8

9. Cádiz 24 19 6 6 7 17 24 -7

10. Getafe 23 18 6 5 7 16 18 -2

11. Celta Vigo 23 19 6 5 8 23 30 -7

12. Levante 22 18 5 7 6 25 26 -1

13. Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1

14. Valencia 19 18 4 7 7 24 25 -1

15. Eibar 19 18 4 7 7 15 18 -3

16. Valladolid 19 19 4 7 8 18 27 -9

17. Alavés 18 19 4 6 9 17 25 -8

18. Elche 17 17 3 8 6 16 23 -7

19. Osasuna 15 18 3 6 9 15 27 -12

20. SD Huesca 12 19 1 9 9 14 29 -15

./bds/gr/dr/aam

Veja também