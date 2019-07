Real Madrid empresta Dani Ceballos ao Arsenal

O Real Madrid e o Arsenal anunciaram nesta quinta-feira o empréstimo por uma temporada à equipe inglesa do meia espanhol Dani Ceballos, que busca em Londres um espaço que não teve no time madrilenho.

“O Real Madrid e o Arsenal chegaram a um acordado pelo empréstimo do jogador Dani Ceballos para a próxima temporada, até o dia 30 de junho de 2020”, declarou o clube da capital espanhola em um breve comunicado.

Nem o Real Madrid nem o Arsenal dão maiores detalhes, mas segundo a imprensa espanhola seria um empréstimo por uma temporada sem opção de compra e o clube inglesa vai pagar os três milhões de euros de salário por ano.

“Estamos muito emocionados com a chegada de Dani. É um jogador talentoso, com uma grande técnica, criatividade e precisão”, afirmou o técnico do Arsenal, Unai Emery, citado em um comunicado do Arsenal.

“O interesse mostrado pelo técnico do Arsenal Unai Emery para contar com o meia do Real Madrid está sendo fundamental no momento de convencer Ceballos”, indicava há alguns dias o jornal AS.

“A decisão está tomada. Esta temporada serei um Gunner. Estou impaciente para começar. Olá Arsenal. Já estou aqui”, escreveu Ceballos, de 22 anos, em sua conta oficial no Twitter, sobre um vídeo seu com a camisa da equipe inglesa.

No Real Madrid desde julho de 2017, vindo do Betis, o meia teve uma trajetória irregular na equipe merengue.

Em suas duas temporadas como ‘madridista’, ele disputou 56 partidas, marcando 5 gols e dando 2 assistências.

