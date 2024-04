Real Madrid empata em casa com City (3-3) na ida das quartas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/04/2024 - 18:13 Para compartilhar:

O Real Madrid empatou nesta terça-feira (9) em 3 a 3 com o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões no estádio Santiago Bernabéu, que teve sua segurança reforçada.

O português Bernardo Silva colocou a equipe inglesa em vantagem logo aos 2 minutos, mas o time espanhol virou com um gol contra de Rubén Dias (12′) e outro de Rodrygo (14′).

No segundo tempo foi a vez do City virar através de Phil Foden (66′) e Gvardiol (71′) mas Fede Valverde (79′) fechou o placar em 3 a 3, o que deixa tudo em aberto para a partida de volta em Manchester.

— Ficha técnica:

Estádio: Santiago Bernabéu (Madri)

Árbitro: Francois Letexier (FRA)

Gols:

Real Madrid: Dias (12′ contra), Rodrygo (14′), Valverde (79′)

Manchester City: Silva (2′), Foden (66′), Gvardiol (71′)

Cartões amarelos:

Real Madrid: Tchouameni (1′), Carvajal (81′)

Manchester City: Akanji (37′), Silva (88′)

Escalações:

Real Madrid: Andriy Lunin – Dani Carvajal (cap.), Aurélien Tchouameni, Antonio Ruediger, Ferland Mendy – Federico Valverde, Jude Bellingham, Toni Kroos (Luka Modric 72′), Eduardo Camavinga, Rodrygo (Brahim Díaz 72′) – Vinícius Júnior (Joselu 86′). Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Stefan Ortega – Josko Gvardiol, John Stones, Rúben Dias (cap.), Manuel Akanji – Mateo Kovacic, Rodrigo Hernández, Bernardo Silva, Phil Foden (Julián Álvarez 87′), Erling Braut Haland, Jack Grealish. Técnico: Josep Guardiola.

