Real Madrid empata e é líder, enquanto Barcelona perde para o Rayo Vallecano

O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com o empate por 0 a 0 com o Osasuna (6º), nesta quarta-feira, pela 11ª rodada da competição, na qual o Barcelona foi derrotado pelo Rayo Vallecano por 1 a 0.

Jogando em casa, a equipe merengue não conseguiu superar a forte retranca dos adersários, mas garantiu um ponto que coloca o time da capital da Espanha na primeira posição provisoriamente, já que pode ser ultrapassado pela Real Sociedad, que tem as mesmas 21 unidades, mas que enfrenta o Celta (14º) nesta quinta-feira.

Já o Barça foi à casa do Rayo Vallecano e viu o colombiano Falcao García (no minuto 30) garantir a vitória dos anfitriões, que agora estão em 5º.

Na 9ª colocação, o Barça sofreu sua segunda derrota seguida no torneio, depois de perder no domingo para o Real Madrid no Camp Nou. O resultado negativo decretou a demissão do técnico holandês Ronald Koeman.

“O FC Barcelona demitiu Ronald Koeman esta noite do cargo de treinador da equipe principal”, informou o clube catalão, especificando que o presidente do Barça, Joan Laporta, deu a notícia ao treinador.

Já o Sevilla ficou no empate por 1 a 1 com o Mallorca por 2 a 1, com Antonio Sánchez (23) abrindo o placar para o Mallorca e o argentino Erik Lamela (73) igualando para os visitantes.

A 11ª rodada do Espanhol segue nesta quinta, com três partidas.

— Jogos e resultados da 11ª jornada do Campeonato Espanhol:

– Terça-feira:

Alavés – Elche 1 – 0

Espanyol – Athletic Bilbao 1 – 1

Villarreal – Cádiz 3 – 3

– Quarta-feira:

Rayo Vallecano – Barcelona 1 – 0

Mallorca – Sevilla 1 – 1







Betis – Valencia 4 – 1

Real Madrid – Osasuna 0 – 0

– Quinta-feira:

(14h00) Celta Vigo – Real Sociedad

(15h00) Granada – Getafe

(16h30) Levante – Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 21 10 6 3 1 24 11 13

2. Sevilla 21 10 6 3 1 17 7 10

3. Betis 21 11 6 3 2 19 12 7

4. Real Sociedad 21 10 6 3 1 14 9 5

5. Rayo Vallecano 19 11 6 1 4 18 12 6

6. Osasuna 19 11 5 4 2 14 13 1

7. Atlético de Madrid 18 9 5 3 1 13 8 5

8. Athletic Bilbao 17 10 4 5 1 10 6 4

9. Barcelona 15 10 4 3 3 15 11 4

10. Espanyol 14 11 3 5 3 11 11 0

11. Valencia 13 11 3 4 4 16 17 -1

12. Mallorca 13 11 3 4 4 10 16 -6

13. Villarreal 12 10 2 6 2 13 10 3

14. Celta Vigo 10 10 3 1 6 10 12 -2

15. Elche 10 11 2 4 5 8 13 -5

16. Alavés 9 10 3 0 7 5 13 -8

17. Cádiz 8 11 1 5 5 10 18 -8

18. Granada 7 9 1 4 4 7 13 -6

19. Levante 5 10 0 5 5 9 18 -9

20. Getafe 2 10 0 2 8 3 16 -13

