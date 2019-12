Real Madrid empata com Valencia no fim e Barça mantém liderança

O Real Madrid (2º) empatou (1-1) nos últimos instantes com o Valencia (8º) neste domingo pela 17ª rodada da Liga espanhola, e perdeu a chance de ultrapassar o Barcelona, líder com os mesmos pontos (35), a três dias do ‘Clásico’ entre os dois gigantes do futebol espanhol.

Em uma partida de alto nível técnico, entre duas equipes que vão disputar as oitavas da Champions, Carlos Soler abriu o placar para o time da casa no segundo tempo (78), mas o Real Madrid empatou nos acréscimos (90+5) por meio do atacante Karim Benzema.

Com esse gol o francês se igualou no topo da artilharia ao craque argentino Lionel Messi, ambos com 12 gols.

Os dois astros vão se enfrentar na quarta-feira no Camp Nou, em um clássico em que as duas equipes vão entrar em campo com 35 pontos. O time catalão lidera por ter um melhor saldo de gols (23 contra 21).

“O Real Madrid veio para ganhar os três pontos e deu para notar isso. No final fomos penalizados, mas somamos um ponto, o que é positivo. O adversário atravessa um bom momento”, disse o capitão ‘merengue’, Sergio Ramos.

Em Mestalla as duas equipes fizeram uma partida de ritmo intenso, sem grandes chances de gol, mas com um futebol vistoso. O Valencia parecia que venceria depois que Carlos Soler concluiu com força após receber um passe da direita do dinamarquês Daniel Wass.

Mas a equipe visitante conseguiu empatar no último escanteio: o goleiro belga Thibaut Courtois invadiu a área adversária e tentou de cabeça, a defesa do Valencia não conseguiu afastar o perigo e Benzema aproveitou deixando tudo igual no placar e também mantendo a igualdade em pontos com o Barcelona.

– Getafe no Z4 –

Mais cedo, o Getafe (4º) alcançou a zona de classificação para a Liga dos Campeões depois de vencer o Valladolid (15º) por 2 a 0.

O lateral-esquerdo Marc Cucurella abriu o placar para o Getafe aos 36 minutos do primeiro tempo (36) e o atacante Ángel decretou a vitória já na reta final da partida (82).

Com esta vitória, os ‘azulones’ subiram para a quarta posição na tabela com 30 pontos, um a mais que o Atlético de Madrid (5º com 29) e a um ponto do Sevilla, que se manteve em terceiro com 31 pontos, mesmo após ser derrotado pelo Villarreal.

O Getafe, comandado por José Bordalás, que já terminou em quinto na Liga espanhola da última temporada, fecha assim uma excelente semana depois de se classificar na quinta-feira para para a próxima fase da Europa League ao vencer o Krasnodar russo por 3 a 0.

– Sevilla decepciona –

O Sevilla perdeu em casa para o Villarreal por 2 a 1 com gols do veterano zagueiro Raúl Albiol, de cabeça após um escanteio (13) e do atacante camaronês Toko Ekambi (74).

O gol do time da casa foi marcado por Munir, com uma bomba de esquerda (61).

Com esse resultado, o Sevilla permaneceu com 31 pontos e perdeu uma boa chance de se aproximar dos líderes Barcelona e Real Madrid.

Outra equipe da ‘Europa League’, o Espanyol, quase venceu o Betis, mas acabou empatando em 2 a 2 e segue na lanterna, agora com 10 pontos.

Já o Betis ficou em 12º com 23 pontos, a cinco da zona de classificação para a Liga Europa.

Em outra partida o Celta (18º) empatou em 2 a 2 com o Mallorca (17º) depois de estar vencendo por 2 a 1 e jogar com um a mais, após a expulsão de Antonio Raíllo (78).

— Resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Leganés 1 – 1

– Sábado:

Granada – Levante 1 – 2

Real Sociedad – Barcelona 2 – 2

Athletic Bilbao – Eibar 0 – 0

Atlético de Madrid – Osasuna 2 – 0

– Domingo:

Getafe – Valladolid 2 – 0

Celta Vigo – Mallorca 2 – 2

Espanyol – Betis 2 – 2

Sevilla – Villarreal 1 – 2

Valencia – Real Madrid 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 35 16 11 2 3 43 20 23

2. Real Madrid 35 16 10 5 1 33 12 21

3. Sevilla 31 17 9 4 4 21 17 4

4. Getafe 30 17 8 6 3 26 16 10

5. Atlético de Madrid 29 17 7 8 2 18 10 8

6. Real Sociedad 28 17 8 4 5 28 20 8

7. Athletic Bilbao 27 17 7 6 4 19 12 7

8. Valencia 27 17 7 6 4 27 24 3

9. Granada 24 17 7 3 7 24 22 2

10. Osasuna 23 17 5 8 4 22 20 2

11. Levante 23 17 7 2 8 22 26 -4

12. Betis 23 17 6 5 6 24 29 -5

13. Villarreal 22 17 6 4 7 30 25 5

14. Alavés 19 17 5 4 8 18 24 -6

15. Valladolid 19 17 4 7 6 14 20 -6

16. Eibar 16 17 4 4 9 15 28 -13

17. Mallorca 15 17 4 3 10 18 30 -12

18. Celta Vigo 14 17 3 5 9 14 25 -11

19. Leganés 10 17 2 4 11 12 28 -16

20. Espanyol 10 17 2 4 11 12 32 -20

bds/pm/dr/aam