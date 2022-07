Real Madrid empata com o América do México em amistoso e segue sem vencer na pré-temporada Após derrota para o Barcelona na madrugada de sábado para domingo, Merengues ficam no empate contra time mexicano. Benzema marca seu primeiro gol na temporada







Não foi desta vez que o Real Madrid pôde comemorar uma vitória na pré-temporada. Na madrugada de terça para quarta-feira, o clube merengue enfrentou o América do México em amistoso, na Califórnia, e as equipes empataram em 2 a 2. Benzema e Hazard fizeram para os espanhóis, mas Martín e Fidalgo marcaram para os mexicanos.

Logo com cinco minutos, os latino-americanos abriram o placar com Martín, que aproveitou Layún de fora da área. O atacante do time mexicano dominou dentro da área e marcou. Ainda na etapa inicial, Benzema tabelou com Asensio na entrada da área e bateu bonito no canto para deixar tudo igual.

No segundo tempo, dois pênaltis definiram o placar final. Hazard virou para o Real Madrid aos dez minutos, mas Fidalgo empatou novamente aos 37. O camisa 8 do time mexicano teve que cobrar duas vezes, pois na primeira o goleiro Lunin se adiantou e a batida foi repetida.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado, quando fará mais um amistoso, desta vez contra a Juventus. O América, por outro lado, tem compromisso no domingo, contra o León, no Campeonato Mexicano.

