Real Madrid empata com Mallorca na estreia de Mbappé no Espanhol

Kylian Mbappé estreou neste domingo (18) no Campeonato Espanhol com a camisa do Real Madrid, mas não conseguiu a vitória: o atual campeão empatou em 1 a 1 em sua visita ao Mallorca na primeira rodada.

Como quatro dias antes, na Supercopa da Europa, Mbappé foi titular, mas desta vez não marcou. O único gol da equipe foi do brasileiro Rodrygo aos 13 minutos, com um chute cruzado depois de receber passe de calcanhar de Vinícius Júnior.

O Mallorca conseguiu o empate no início do segundo tempo (53′), quando Vedat Muriqi, eleito o melhor jogador da partida, cabeceou a bola para as redes após cobrança de escanteio de Dani Rodríguez.

O time da casa inclusive teve chances de sair com a vitória, especialmente em um chute de Antonio Sánchez (88′) que saiu por cima do gol.

O Real Madrid ainda terminou a partida com dez jogadores em campo pela expulsão nos minutos finais (90’+6) do francês Ferland Mendy por uma entrada violenta sobre Muriqi.

Também neste domingo, o surpreendeu ao vencer por 2 a 1 na visita à Real Sociedad.

O time basco, sexto colocado na temporada passada e que este ano disputará a Liga Europa, saiu atrás no placar com os gols no segundo tempo de Jorge De Frutos (67′) e Sergio Camello (84) e só descontou nos acréscimos com Martín Zubimendi (90’+8).

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Quinta-feira:

Athletic Bilbao – Getafe 1 – 1

Betis – Girona 1 – 1

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Alavés 2 – 1

Las Palmas – Sevilla 2 – 2

– Sábado:

Osasuna – Leganés 1 – 1

Valencia – Barcelona 1 – 2

– Domingo:

Real Sociedad – Rayo Vallecano 1 – 2

Mallorca – Real Madrid 1 – 1

– Segunda-feira:

(14h00) Valladolid – Espanyol

(16h30) Villarreal – Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 3 1 1 0 0 2 1 1

. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 1 1

. Celta Vigo 3 1 1 0 0 2 1 1

4. Sevilla 1 1 0 1 0 2 2 0

. Las Palmas 1 1 0 1 0 2 2 0

6. Athletic Bilbao 1 1 0 1 0 1 1 0

. Osasuna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Leganés 1 1 0 1 0 1 1 0

. Getafe 1 1 0 1 0 1 1 0

. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 0

. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0

. Real Madrid 1 1 0 1 0 1 1 0

14. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0

. Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Alavés 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Real Sociedad 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Valencia 0 1 0 0 1 1 2 -1

