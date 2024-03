Real Madrid empata com Leipzig (1-1), mas vai às quartas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/03/2024 - 20:51 Para compartilhar:

O Real Madrid sofreu, mas se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões ao empatar com o RB Leipzig (1-1) no jogo de volta das oitavas, na noite desta quarta-feira (6), no estádio Santiago Bernabeu, na capital espanhola.

Depois de vencer por 1 a 0 na partida de ida na Alemanha, o Real foi seriamente pressionado por um valente time do Leipzig, quinto colocado da Bundesliga.

Os madridistas, que buscam seu 15º troféu na competição, abriram o placar com um gol do atacante brasileiro Vinícius Júnior (65′) e o Leipzig empatou por meio de Willi Orban pouco depois (68′).

Os ‘merengues’ sofreram num jogo em que, pela primeira vez na Liga dos Campeões, o Santiago Bernabéu fechou a sua nova cobertura.

“Foi um jogo complicado, mal jogado, mas agora muito feliz”, disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após o jogo.

Ancelotti optou inicialmente por preencher o meio-campo, deixando Rodrygo no banco e colocando Eduardo Camavinga e Aurelién Tchouaméni ao lado de Toni Kroos e Federico Valverde, com Vini e Jude Bellingham na frente.

“A ideia eram meios de energia para tentar pressionar na frente, ter um ritmo de jogo elevado, evitar contra-ataques. A realidade é que foi um jogo fraco e com um bloco baixo, em nenhum momento conseguimos pressionar na frente”, reconheceu Ancelotti.

O treinador merengue tentou evitar as transições perigosas dos alemães, que, apesar das precauções dos donos da casa, conseguiram levar mais perigo do que os ‘blancos’ à área adversária.

Uma cabeçada de Vinícius Júnior em que a bola subiu demais (12′) foi a única chance nos primeiros 45 minutos para os merengues, que melhoraram no segundo tempo.

– Leipzig pressiona –

O Real Madrid teve dificuldade na saída de bola e tampouco conseguia ter mais posse diante de uma equipe do Leipzig que assustava ao ganhar velocidade sempre que encontrava espaços.

“Foi um grande jogo para a minha equipe, estou orgulhoso dos meus jogadores, mas estamos tristes por termos sido eliminados porque ficamos perto de seguir em frente”, disse o treinador do Leipzig, Marco Rose.

Dani Olmo foi um pesadelo para Ferland Mendy na direita do ataque alemão, que teve Lois Openda como protagonista.

O atacante belga disparou três vezes, sendo que a chance mais clara foi na reta final do primeiro tempo, quando disparou e a bola passou rente à trave (42′).

Pouco antes, Xavi Simons havia desferido um chute cruzado que obrigou o goleiro do Real Madrid Andriy Lunin a se esticar todo (41′).

O Real Madrid foi para o intervalo sob vaias do Bernabéu devido ao fraco futebol mostrado. Mas Ancelotti conseguiu contornar a situação ao colocar Rodrygo no lugar de Camavinga (46′).

A entrada do brasileiro deu um pouco de fôlego ao ataque do Real, que continuou lutando para sair com a bola contra um Leipzig que seguia pressionando na frente.





Openda esteve perto de marcar novamente ao superar Lunin em uma saída errada do goleiro, mas o ucraniano do Real Madrid se recuperou para tirar a bola do cenroavante (48′).

– Sofrimento até o fim –

A frustração dos ‘merengues’ ficou clara em Vinícius Júnior, que recebeu um cartão amarelo após uma disputa sem bola com Orbán (53′).

O Real Madrid quase marcou com um chute de Rodrygo, mas o disparo foi defendido pelo goleiro Peter Gulacsi (63′).

Apenas dois minutos depois, o gol finalmente veio quando Jude Bellingham colocou uma bola na área para Vini, que sozinho na altura da marca do pênalti, fez 1 a 0 (65′).

A alegria não durou muito entre os torcedores espanhóis, que pouco depois viram Orbán desviar de cabeça um cruzamento da esquerda e deixar tudo igual no placar (68′).

O golo deu asas aos visitantes, que começaram a pressionar mais, forçando o recuo do Real Madrid.

O time alemão criou chances como em um chute cruzado demais de Dani Olmo (75′) e um disparo de Henrichs que foi defendido por Lunin (79′).

Sofrendo com a pressão do Leipzig, Luka Modric entrou em campo no lugar de Kroos para tentar diminuir o ritmo do jogo e controlar a posse de bola, dando fôlego ao time.

Nos minutos finais, com uma bola de Dani Olmo no travessão, o Real se preocupou mais em evitar o gol do que em marcar até conseguir a classificação para alívio de sua torcida no Santiago Bernabeu.

