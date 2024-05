Real Madrid empata com Betis na rodada final do Espanhol; Bernabéu se despede de Kroos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 19:22 Para compartilhar:

Já campeão espanhol e a uma semana de disputar a final da Liga dos Campeões, o Real Madrid empatou sem gols com o Betis neste sábado (25), no Santiago Bernabéu, em uma emocionante despedida do estádio a Toni Kroos, que nesta semana anunciou sua aposentadoria ao final da temporada.

O meia alemão de 34 anos, que vai encerrar a carreira após a disputa da Eurocopa, recebeu uma vibrante homenagem da torcida merengue, seus companheiros de equipe e jogadores adversários, após dez temporadas no Real Madrid e 22 títulos, entre eles quatro Champions, que podem virar cinco daqui a uma semana, quando o time espanhol enfrenta o Borussia Dortmund em Wembley.

“Não é fácil, mas só posso dizer obrigado a todo o ‘madridismo’, ao clube, meus companheiros, ao estádio… Foram dez anos inesquecíveis”, disse Kroos.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou o alemão e o chamou de “lenda”: “É um jogador que fez algo extraordinário para este clube, é a despedida que ele merece. Todo o ‘madridismo’ está emocionado”.

A última rodada do Campeonato Espanhol termina no domingo, com destaque para a visita do Barcelona ao Sevilla, que marcará a despedida de Xavi Hernández do clube catalão após uma temporada em branco e vários atritos com a diretoria.

— Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol (horários de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Girona – Granada 7 – 0

– Sábado:

Osasuna – Villarreal 1 – 1

Real Sociedad – Atlético de Madrid 0 – 2

Almería – Cádiz 6 – 1

Rayo Vallecano – Athletic Bilbao 0 – 1

Real Madrid – Betis 0 – 0

– Domingo:

(09h00) Getafe – Mallorca

Las Palmas – Alavés

(11h15) Celta Vigo – Valencia

(16h00) Sevilla – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 95 38 29 8 1 87 26 61

2. Barcelona 82 37 25 7 5 77 43 34

3. Girona 81 38 25 6 7 85 46 39

4. Atlético de Madrid 76 38 24 4 10 70 43 27

5. Athletic Bilbao 68 38 19 11 8 61 37 24

6. Real Sociedad 60 38 16 12 10 51 39 12

7. Betis 57 38 14 15 9 48 45 3

8. Villarreal 53 38 14 11 13 65 65 0

9. Valencia 48 37 13 9 15 38 43 -5

10. Osasuna 45 38 12 9 17 45 56 -11

11. Alavés 45 37 12 9 16 35 45 -10

12. Getafe 43 37 10 13 14 41 52 -11

13. Sevilla 41 37 10 11 16 47 52 -5

14. Celta Vigo 40 37 10 10 17 44 55 -11

15. Las Palmas 39 37 10 9 18 32 46 -14

16. Rayo Vallecano 38 38 8 14 16 29 48 -19

17. Mallorca 37 37 7 16 14 31 43 -12

18. Cádiz 33 38 6 15 17 26 55 -29

19. Almería 21 38 3 12 23 43 75 -32

20. Granada 21 38 4 9 25 38 79 -41

