Real Madrid empata com Atlético (1-1) e segue líder do Espanhol

O Real Madrid empatou neste sábado (1-1) com o Atlético, num jogo da 23ª rodada de LaLiga, e com esse resultado continua líder ao manter a vantagem de um ponto entre as duas equipes, enquanto o Barcelona poderá diminuir a diferença no domingo se vencer o Sevilla.

O argentino Julián Álvarez (35′) colocou os ‘colchoneros’ na frente cobrando um pênalti no estilo ‘cavadinha’, mas o francês Kylian Mbappé empatou no início do segundo tempo (50′) após um erro defensivo dos ‘rojiblancos’.

A tensão e a intensidade das duas equipes prevaleceram no primeiro tempo. Aos quatro minutos, os visitantes levaram perigo com um contra-ataque muito veloz, mas o brasileiro Samu Lino deu um passe impreciso para o francês Antoine Griezmann, que não conseguiu dominar a bola para ficar em condições de marcar o gol.

Dez minutos depois, Lino finalizou com chute da entrada da área, mas a bola não tinha endereço certo.

A partir desse momento, a equipe ‘merengue’ passou a dominar a posse de bola e a criar chances perigosas com mais insistência.

Aos 20 minutos, Vinicius Junior desferiu da entrada da área um chute de pé esquerdo na trave após uma perda de bola de Pablo Barrios.

Quando os jogadores de Carlo Ancelotti estavam melhor na partida, um pisão do francês Aurelién Tchouameni sobre Lino foi punido com pênalti depois de o árbitro ter revisado a jogada no VAR, o que provocou protestos furiosos dos torcedores locais, irritados com a atuação do árbitro no último sábado na derrota para o Espanyol, o que levou o clube madrilenho a enviar uma carta dura contra a comissão de arbitragem.

Mostrando sangue frio, Álvarez converteu de cavadinha, deixando Courtois sem reação. Foi o primeiro pênalti contra o Real Madrid desde o início da temporada de LaLiga.

No segundo tempo, o time ‘merengue’ partiu em busca do empate, que veio logo quando o brasileiro Rodrygo tocou a bola para a altura da marca de pênalti para o chute do inglês Jude Bellingham. A bola sobrou para Mbappé, que furou a rede (50′).

Empurrado pela torcida, o Real Madrid assumiu o comando e o time adversário encolheu, a tal ponto que o goleiro Jan Oblak se tornou o salvador diversas vezes diante da ofensiva ‘merengue’.

“Fizemos um grande jogo, sabíamos que poderia ser assim. Houve oportunidades de ambos os lados, mas acabou com um empate”, disse Álvarez ao canal Movistar+.

Este resultado deixa o campeonato mais emocionante, já que o Barcelona está agora, com um jogo a menos, a quatro e três pontos dos dois líderes.

– Athletic Bilbao vence Girona –

Mais cedo, um hat-trick de Oihan Sancet deu ao Athletic Bilbao a vitória por 3 a 0 sobre o Girona em San Mamés, resultado que consolidou a equipe basca na quarta posição com 44 pontos, enquanto o time catalão permanece provisoriamente em sétimo.

Sancet, que teve uma ótima atuação com três gols (42′, 45’+1 e 79′) encaminhou a vitória ainda na primeira etapa. Primeiro, o meia-atacante marcou de pênalti e depois desviou de cabeça após um cruzamento de Álex Berenguer para fazer o segundo gol.

No segundo tempo, o meio-campista de 24 anos colocou a cereja no bolo encobrindo o goleiro argentino Paulo Gazzaniga.

Mais cedo o Celta de Vigo (12º), venceu o Betis (10º) por 3 a 2 em Balaídos, depois de ficar numa desvantagem de dois gols no segundo tempo.

O brasileiro Antony (10′) e Diego Llorente (22′) colocaram o Betis na frente logo no início do duelo, e parecia que a vitória da equipe sevilhana estava encaminhada.

Mas Fran Beltrán (63′), Javi Rodríguez (65′) e o sueco Williot Swedberg (87′) viraram o placar.

O Betis tem agora 29 pontos, um a mais que o Celta (28 pts), que está empatado com Real Sociedad e Sevilla, equipes que disputaram um jogo a menos.

Horas mais tarde, o Villarreal venceu em sua visita ao Las Palmas por 2 a 1, com gols de Álex Baena (53′) e Ayoze Pérez (66′), e com esse resultado a equipe de Castellón continua firme na zona europeia, na quinta posição, com 40 pontos.

Já o time das Canárias, que diminuiu o placar com um gol de Manuel Fuster (84′), continua afundada na décima quinta posição, com 23 pontos, empatada com Leganés (16º) e Espanyol (17º), que ainda têm de disputar os seus jogos nesta rodada.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Valladolid 1 – 0

– Sábado:

Celta Vigo – Betis 3 – 2

Athletic Bilbao – Girona 3 – 0

Las Palmas – Villarreal 1 – 2

Real Madrid – Atlético de Madrid 1 – 1

– Domingo:

(10h00) Alavés – Getafe

(12h15) Valencia – Leganés

(14h30) Real Sociedad – Espanyol

(17h00) Sevilla – Barcelona

– Segunda-feira:

(17h00) Mallorca – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 50 23 15 5 3 51 22 29

2. Atlético de Madrid 49 23 14 7 2 38 15 23

3. Barcelona 45 22 14 3 5 60 24 36

4. Athletic Bilbao 44 23 12 8 3 36 20 16

5. Villarreal 40 23 11 7 5 46 34 12

6. Rayo Vallecano 35 23 9 8 6 27 24 3

7. Girona 31 23 9 4 10 31 33 -2

8. Osasuna 30 22 7 9 6 27 31 -4

9. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

10. Betis 29 23 7 8 8 27 31 -4

11. Real Sociedad 28 22 8 4 10 18 19 -1

12. Celta Vigo 28 23 8 4 11 34 37 -3

13. Sevilla 28 22 7 7 8 24 30 -6

14. Getafe 24 22 5 9 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 23 6 5 12 28 38 -10

16. Leganés 23 22 5 8 9 19 30 -11

17. Espanyol 23 22 6 5 11 21 33 -12

18. Alavés 21 22 5 6 11 25 34 -9

19. Valencia 19 22 4 7 11 22 37 -15

20. Valladolid 15 23 4 3 16 15 48 -33

