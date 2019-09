Real Madrid empata (0-0) com Atlético mas mantém liderança

O Real Madrid (1º) empatou em 0 a 0 com o Atlético de Madrid (3º) no estádio do rival mas manteve a liderança no Campeonato Espanhol na 7ª rodada na qual o Barcelona (4º) venceu o Getafe (11º) por 2 a 0 fora de casa.

Em uma partida acirrada e muito equilibrada, nenhum dos dois grandes times madrilenhos encontrou a forma de superar o outro.

O clássico que valia a ponta na tabela, começou com uma homenagem ao uruguaio Diego Forlán, ídolo e ex-atacante do Atlético, no estádio Wanda Metropolitano.

O Real Madrid tentou controlar mais a posse de bola e chegar pelas pontas para cruzar na área, enquanto que o Atlético buscava sair no contra-ataque.

O goleiro ‘merengue’, o belga Thibaut Courtois, ex-jogador do Atlético, foi insistentemente vaiado ao longo de toda a partida pela torcida ‘colchonera’, que também fez o mesmo com o zagueiro Sergio Ramos a cada vez que ele tocava na bola.

O empate deixa o Real Madrid na liderança com um ponto de vantagem sobre o Atlético que fica em terceiro empatado com 14 pontos com o recém promovido à primeira divisão, o Granada (2º), que mais cedo venceu o lanterna Leganés por 1 a 0.

O gol do Granada foi marcado por Antonio Puertas aos 28 minutos. O ‘Lega’ do técnico argentino Mauricio Pellegrino segue sem vencer.

– Barça se aproxima –

Em outra partida do dia, o Barcelona venceu o Getafe (11º) por 2 a 0 fora de casa e se aproximou dos líderes.

Luis Suárez abriu o placar encobrindo o goleiro (41) e Junior Firpo fez 2 a 0 (50) garantindo a primeira vitória do Barça fora de casa na temporada. O gigante catalão acabou com dez jogadores em campo após a expulsão do francês Clément Lenglet (82) que recebeu dois cartões amarelos.

A equipe teve ainda um desfalque de última hora. O atacante francês Ousmane Dembelé não pôde entrar em campo após sofrer uma lesão na coxa esquerda.

O Barcelona teve a posse de bola, mas encarou um Getafe muito intenso na pressão e que colocou o goleiro Marc-André Ter Stegen em apuros em mais de uma ocasião.

“Para nós a partida era fundamental para liquidar essa sensação de que fora de casa não estávamos ganhando, e além disso viemos disputar um jogo muito difícil”, disse o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, após a partida.

Mais cedo, o Valencia (9º) conseguiu um importante resultado ao vencer o Athletic de Bilbao (5º) por 1 a 0 fora de casa e subiu na tabela.

Um gol de Denis Cheryshev arrematando para o fundo das redes um passe de Ferrán Torres (27) e garantiu a vitória para a equipe ‘che’, que já está a quatro partidas oficiais sem perder.

O triunfo ainda dá uma injeção de moral ao Valencia antes de receber na quarta-feira o Ajax pela Liga dos Campeões.

O Athletic de Bilbao, que poderia ter chegado à liderança com uma vitória, sofreu sua primeira derrota na temporada.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Villarreal – Betis 5 – 1

– Sábado:

Athletic Bilbao – Valencia 0 – 1

Getafe – Barcelona 0 – 2

Granada – Leganés 1 – 0

Atlético de Madrid – Real Madrid 0 – 0

– Domingo (horário de Brasília):

(07h00) Espanyol – Valladolid

(09h00) Eibar – Celta Vigo

(11h00) Alavés – Mallorca

(13h30) Levante – Osasuna

(16h00) Sevilla – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 7 4 3 0 12 6 6

2. Granada 14 7 4 2 1 13 6 7

3. Atlético de Madrid 14 7 4 2 1 7 4 3

4. Barcelona 13 7 4 1 2 16 10 6

5. Real Sociedad 13 6 4 1 1 10 4 6

6. Athletic Bilbao 12 7 3 3 1 7 3 4

7. Villarreal 11 7 3 2 2 18 11 7

8. Sevilla 10 6 3 1 2 7 5 2

9. Valencia 9 7 2 3 2 10 11 -1

10. Betis 8 7 2 2 3 10 15 -5

11. Getafe 7 7 1 4 2 10 11 -1

12. Levante 7 6 2 1 3 7 8 -1

13. Osasuna 7 6 1 4 1 4 5 -1

14. Valladolid 6 6 1 3 2 5 8 -3

15. Celta Vigo 6 6 1 3 2 4 7 -3

16. Eibar 5 6 1 2 3 7 9 -2

17. Alavés 5 6 1 2 3 2 7 -5

18. Espanyol 5 6 1 2 3 4 10 -6

19. Mallorca 4 6 1 1 4 4 10 -6

20. Leganés 2 7 0 2 5 3 10 -7

