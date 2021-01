Real Madrid em busca da final, Arsenal na Premier League e mais…saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira Além do duelo entre Real Madrid e Athletic Bilbao na semifinal da Supercopa da Espanha, a Premier League, Coppa Itália e a Série B do Brasileirão movimentam o mundo da bola

Nesta quinta-feira (13), a bola rola para importante confrontos na Europa. O Real Madrid mede forças com o Athletic Bilbao por uma vaga na final da Supercopa da Espanha. O Arsenal quer subir na tabela da Premier League, e para isso, precisa vencer, no Emirates Stadium, o Crystal Palace.

Ainda no continente europeu, o Ajax enfrenta o Twente, e a Atalanta encara o Cagliari na Coppa Itália. Já no Brasil, Operário e CRB se enfrentam, às 19h15, na Série B do Brasileirão. Mais tarde, o Cuiabá recebe o Guarani.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

16h – Twente x Ajax

Campeonato Holandês

Onde assistir: ESPN

17h – Arsenal x Crystal Palace

Campeonato Inglês

Onde assistir: Fox Sports

17h – Real Madrid x Athletic Bilbao

Campeonato Inglês

Onde assistir: ESPN Brasil

17h15 – Atalanta x Cagliari

Coppa Itália

Onde assistir: DAZN

19h15 – Operário-PR x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Onde assistir: Sportv

21h30 – Cuiabá x Guarani

Campeonato Brasileiro Série B

Onde assistir: Sportv

