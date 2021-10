Real Madrid é surpreendido pelo Espanyol e má fase continua

BARCELONA (Reuters) – A fase irregular do Real Madrid teve sequência neste domingo, com a equipe sendo derrotada por 2 x 1 pelo Espanyol fora de casa em jogo do Campeonato Espanhol.

A equipe de Carlo Ancelotti não vence há três jogos contando todas as competições, mas segue na liderança da tabela com 17 pontos, à frente do Atlético de Madri, que derrotou o Barcelona por 2 x 0 no sábado, graças ao saldo de gols.

Os gols de Raul De Tomas e Aleix Vidal, um em cada tempo, foram suficientes para o Espanyol garantir os três pontos contra o Real. Com a vitória, os catalães subiram para o 12º lugar, com nove pontos.

“Não estávamos confortáveis. Sofremos gols muito cedo e isso tornou o jogo mais difícil para nós”, disse o zagueiro Nacho.

“Temos muitos atletas ausentes, mas ainda temos um bom elenco e deveríamos jogar melhor do que nos últimos jogos. Precisamos melhorar na defesa e responder.”

De Tomas, ex-jogador da categoria de base do Real Madrid, abriu o placar aos 17 minutos, depois que Ardi Embarba recebeu por trás de David Alaba pela esquerda e cruzou para o gol.

Eder Militão, de cabeça, quase empatou no fim do primeiro tempo, com o Real buscando uma forma de voltar ao jogo, mas a equipe ficou dois gols atrás depois que Vidal anotou aos 15 da segunda etapa.

Sergi Darder perdeu uma preciosa chance de fazer o terceiro, antes de Karim Benzema, com um belo chute com curva, reduzir o estrago faltando 19 minutos para o fim.

O Real, no entanto, não conseguiu o empate. Eden Hazard chegou a marcar no fim, mas o gol foi anulado por impedimento.

(Reportagem de Joseph Walker)

