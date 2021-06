Real Madrid e Lucas Vázquez acertam acordo por renovação

Uma novela a menos no Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue acertou a renovação de contrato com o atacante Lucas Vázquez, de 29 anos. O novo vínculo terá duração de três temporadas, até junho de 2024.

Segundo o jornal “As”, o acordo saiu depois de uma longa negociação, com propostas e contrapropostas dos dois lados. Seguindo sua política, o clube tentou primeiro reduzir o salário do atleta, o que não foi aceito. A segunda proposta previa a manutenção dos valores recebidos, o que também foi descartado pelos empresários do jogador.

Nesse meio tempo, o Bayern de Munique chegou a flertar com a possibilidade de contratar o jogador e monitorou a situação. Depois de longas conversas, o Real Madrid atendeu ao pedido de Vázquez e aumentou o salário do jogador. De acordo com o portal, ele receberá 5 milhões de euros por ano (cerca de R$ 32 milhões).

Na temporada que se encerrou recentemente, Lucas Vázquez foi peça importante com o ex-técnico Zidane, que deixou o clube merengue. Na ausência de Carvajal, que conviveu com muitas lesões e pouco atuou, o camisa 17 atuou na lateral-direita e teve bom desempenho. Ao todo, foram 34 partidas em 2020/21, com dois gols e oito assistências.

