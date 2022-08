Real Madrid e Juventus estariam atentos aos passos de Vitor Roque

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 23:32 Compartilhe

Nome com início de trajetória destacada no Athletico-PR, as atuações do atacante Vitor Roque já foram suficientes para chamar a atenções de dois clubes gigantes no futebol europeu como Real Madrid e Juventus.

Ao menos, essa foi a informação publicada pela jornalista Nadja Mauad, em seu blog no ‘ge’, apontando que representantes das duas equipes fizeram sondagens para entender a viabilidade de contratar o avante de 17 anos de idade.

No caso da equipe espanhola, o caráter de observação teria atingido um patamar ainda mais elevado, fazendo com que o Real enviasse até o Brasil olheiros para observarem, in-loco, os desempenhos do atleta formado na base do Cruzeiro.

Tendo 19 aparições com seis gols assinalados em 2022, Vitor Roque se tornou um verdadeiro “xodó” no elenco do Furacão e, especialmente, aos olhos do técnico Luiz Felipe Scolari. Além disso, a análise da própria diretoria, tanto no aspecto técnico como no possível retorno financeiro, é das mais otimistas.

Nâo à toa, para sua contratação, o Athletico-PR investiu a maior quantia de sua história para comprar 100% dos seus direitos junto ao Cruzeiro em vínculo com validade até 2027. Além disso, o Furacão se precaveu do assédio vindo de clubes fora do Brasil e estipulou um alto valor de multa rescisória: 100 milhões de euros, algo que equivale a R$ X milhões na atual cotação.

