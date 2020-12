Real Madrid e Inter jogam finais da temporada na Liga dos Campeões

O Real Madrid tem o grande desafio da temporada diante do Borussia Monchengladbach nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). O time de Zidane está na terceira colocação e sendo eliminado pela primeira vez na história do clube na fase de grupos da principal competição do continente europeu.

O técnico Zidane não está preocupado com o cargo, mas fala apenas em vencer o duelo e a importância dos três pontos.

– Sabemos o que queremos, somar os três pontos e terminar em primeiro no grupo. Só temos isso na cabeça. Todas as partidas são importantes. Conversamos na semana passada e é uma grande oportunidade para mostrar o que somos como time. Todos os jogadores, eu e o clube estamos acostumados a jogar sob pressão. Sabemos que o Borussia é uma equipe muito boa, disciplinada, boa nos contra-ataques. Sabemos que será uma partida difícil.

Se a situação do Real Madrid é complicada, a da Inter de Milão é ainda mais. O clube italiano encara o Shakhtar Donetsk também nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), mas além de vencer seu confronto, precisa que o jogo entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach não termine empatada para avançar às oitavas de final.

Antonio Conte, treinador da Inter, revela não estar preocupado com o outro confronto do Grupo B, mas sim em vencer seu duelo para ter chances de seguir na Champions League.

– Temos que olhar para a realidade dos fatos. Temos que ganhar o jogo contra uma excelente equipe. Não nos esqueçamos que estávamos mortos há uma semana e agora vemos um raio de luz. Quanto ao resto, não estou preocupado. Essa é a Liga dos Campeões, não um torneio de bar. Inter, Real, Shakhtar e Borussia vão jogar para ganhar.

Todos no grupo ainda tem chances de avançarem de fase na competição mais importante da Europa, mas apenas dois vão conseguir. Os favoritos no início do torneio estão fora da zona de classificação, sendo a Inter quem mais decepciona até o momento. Enquanto isso, Gladbach e Shakhtar pretendem fazer história ao desbancar dois grandes rivais.

