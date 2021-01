Real Madrid e Celta fazem partida com maior audiência da TV paga neste ano O jogo válido pela 17ª rodada da La Liga e transmitido na ESPN Brasil liderou a audiência em número total de indivíduos no seu horário

A vitória do Real Madrid em cima do Celta de Vigo no último sábado (02) por dois a zero foi a partida com maior audiência na TV fechada no ano. O jogo transmitido pela ESPN Brasil, canal que faz parte do Grupo Disney com a FOX Sports, liderou o Kantar Ibope enquanto estava ao vivo.

Além da liderança com a partida do Real, os canais do Grupo Disney ainda estrearam a transmissão do Campeonato Argentino em sua grade. O clássico entre Boca Juniors e River Plate também foi destaque na ESPN Brasil.

Os canais do Grupo Disney voltam a transmitir partidas do Boca Juniors nesta quarta-feira (06) no confronto contra o Santos no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Já o Real Madrid enfrentará o Real Osasuna no próximo sábado (09).

