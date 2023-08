Real Madrid e Barcelona retomam disputa por mais um título espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2023 - 16:47 Compartilhe

Real Madrid e Barcelona iniciam neste fim de semana sua busca por mais um título do Campeonato Espanhol, ainda de olho na janela de transferências após a saída de algumas de suas estrelas.

Enquanto o time merengue perdeu Karim Benzema para o futebol da Arábia Saudita, Jordi Alba e Sergio Busquets deixaram o Barça para se juntarem a Lionel Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos.

Ainda em dificuldades financeiras, o clube catalão conquistou na temporada passada seu primeiro título espanhol desde 2019.

Sob o comando do técnico Xavi Hernández, o Barcelona recuperou sua identidade em campo, onde os jovens Pedri, de 20 anos, e Gavi, de 19, foram os destaques da equipe.

Na frente, o polonês Robert Lewandowski mostrou seu instinto de goleador ao ser o artilheiro do campeonato com 23 gols.

Buscando se reforçar para a nova temporada, o Barça precisa de algumas saídas para tentar trazer mais jogadores… e registrar oficialmente seus novos contratados em LaLiga: o alemão Ilkay Gündogan, ex-Manchester City, e os espanhóis Íñigo Martínez e Oriol Romeu.

– Real Madrid de olho em Paris –

No Real Madrid, o início de temporada é marcado mais uma vez pelas especulações em torno da possível contratação do atacante francês Kylian Mbappé.

O Paris Saint-Germain, convencido de que Mbappé já tem um acordo com os espanhóis para sua chegada sem custos no ano que vem, tenta reforçar sua saída ainda nesta janela para ter algum retorno financeiro.

Enquanto espera uma decisão do astro francês para agir, segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid segue sua reformulação com a contratação do jovem inglês Jude Bellingham, de 20 anos, que estava no Borussia Dortmund, por 103 milhões de euros (R$ 553 milhões na cotação atual).

Além dele, os experientes Toni Kroos e Luka Modric renovaram por mais uma temporada e serão referência para os jovens Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni e Federico Valverde, cada vez mais protagonistas da equipe.

Após a saída de Benzema, o clube merengue contratou por empréstimo com opção de compra o atacante espanhol Joselu, que estava no Espanyol, rebaixado para a segunda divisão.

Ainda assim, o técnico Carlo Ancelotti deve optar por um esquema sem um camisa 9 de ofício, com Bellingham no comando do ataque e os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo pelas pontas.

– Atlético quer se manter como terceira força –

Atrás dos dois gigantes, o Atlético de Madrid quer se manter em alta, impulsionado pela boa fase do francês Antoine Griezmann, líder em assistências na temporada passada (16).

O time ‘colchonero’ se movimentou no mercado trazendo o zagueiro turco Caglar Soyuncu e os laterais espanhóis César Azpilicueta e Javi Galán.

A Real Sociedad, que vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2013/2014, pode ter, por isso, uma queda de rendimento no Campeonato Espanhol.





O Sevilla, campeão da Liga Europa, tentará recuperar a regularidade, após uma temporada catastrófica, em que chegou a brigar contra o rebaixamento.

Seu grande rival local, o Betis, continua progredindo e este ano está classificado para a fase de grupos da segunda principal competição continental.

Por fim, o Villarreal, que terminou em quinto na temporada passada, se reforçou com a chegada do atacante norueguês Alexander Sorloth.

