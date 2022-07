Real Madrid define primeiro alvo para a janela de 2023 Fabián Ruiz, meia do Napoli, encerra seu contrato com o clube italiano no próximo ano







O Real Madrid tem interesse na contratação do meia Fabián Ruiz para o próximo ano, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O jogador de 26 anos tem contrato com o Napoli até 2023 e estará livre no próximo verão europeu.

O técnico Carlo Ancelotti é um grande admirador do espanhol e foi o responsável pela contratação do meia no período em que trabalhou no clube italiano. No entanto, um acordo depende de uma renovação de contrato ou não entre o atleta e o Napoli.

Nas últimas janelas de transferências, o nome de Fabián Ruiz esteve vinculado em diversas equipes, como Barcelona, Juventus e Manchester United. No entanto, os italianos nunca facilitaram uma saída para o jogador.

Desde 2018 na Itália, o meia é uma das principais peças do elenco do Napoli. Em 166 partidas disputadas com a camisa da equipe, o atleta marcou 22 gols e contribuiu com 14 assistências.

