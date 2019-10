Real Madrid decepciona e só empata com Brugge na Champions

O Real Madrid precisou correr atrás do prejuízo para empatar em 2 a 2 com o Brugge belga, que chegou a ficar em vantagem graças aos dois gols de Emmanuel Dennis Bonaventure, nesta terça-feira pela Liga dos Campeões.

O atacante belga abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, antes de ampliar a vantagem do Brugge aproveitando passe errado de Luka Modric (39’/1º).

Na volta do intervalo, o Real Madrid diminuiu o prejuízo com Sergio Ramos (10’/2º) e empatou com Casemiro (40’/2º) em duas fortes cabeçadas, impedindo uma segunda derrota seguida na Champions para os merengues.

Após ser humilhado pelo Paris Saint-Germain (3-0) na estreia, o Real Madrid conseguiu evitar o vexame que seria uma derrota em pleno Santiago Bernabéu para o modesto Brugge, que jogou com um jogador a menos nos últimos 10 minutos, após a expulsão de Vormer.

O empate não permite ao Real Madrid deixar a lanterninha do Grupo A, enquanto espera o resultado da outra partida da chave entre o líder PSG e o Galatasaray, da Turquia.

