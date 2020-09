Real Madrid considera liberar Bale sem custos caso não consiga um clube interessado, diz site Se nenhum time fizer proposta pelo galês, o time espanhol pode tentar rescindir, desde que o jogador aceite abrir mão dos valores do último ano de contrato

O Real Madrid tenta se desfazer de Gareth Bale, mas a difícil situação está exigindo soluções criativas por parte dos espanhóis. De acordo com o jornal ‘Sport’, o Real pode até mesmo liberá-lo sem custos caso nenhum clube faça proposta pelo galês.

No entanto, para isso acontecer, Bale teria que abrir mão do último de seus dois anos de contrato no clube espanhol – o vínculo vai até junho de 2022.

Os vencimentos de Bale são considerados altíssimos para o clube, especialmente com a queda de produção nos últimos tempos e a aparente indiferença ao banco de reservas.

A primeira opção do Madrid, contudo, segue sendo uma transferência para outro clube. A situação é complicada porque, no momento, não há interessados em pagar os salários e a transferência do jogador de 31 anos; além disso, o próprio Bale não faz questão de sair.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também