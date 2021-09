Real Madrid consegue virada e goleia o Celta de Vigo em LaLiga Pelo placar de 5 a 2, Real Madrid venceu o Celta de Vigo em partida com hat-trick de Benzema, gol de Vini Jr e primeiro de Camavinga

Real Madrid e Celta de Vigo protagonizaram um dos grandes jogos deste início de LaLiga. Em partida válida pela quarta rodada da competição, os merengues venceram a equipe do Celta por 5 a 2 neste domingo em jogo que contou com hat-trick de Benzema, gol de Vini Jr e primeiro gol de Camavinga pelo time espanhol.

PRIMEIRO TEMPO

Quem conseguiu sair na frente do placar da partida deste domingo foi o Celta de Vigo que, aos quatro minutos de jogo, marcou o primeiro gol do confronto. O atacante Santi Mina recebeu de Iago Aspas para abrir o marcador no Bernabeu.

O Real Madrid, porém, não deixou barato para o Celta de Vigo, e foi ao ataque para deixar tudo igual aos 24 minutos com Benzema. O Celta, assim como o Real Madrid foi ao campo ofensivo logo depois, e ficou na frente do placar novamente com gol de Franco Cervi aos 31 minutos.

SEGUNDO TEMPO

O show do Real Madrid começou no segundo tempo, quando Benzema marcou no primeiro minuto. Pouco depois, o atacante francês concedeu uma assistência para Vini Jr marcar o seu gol e deixar os merengues na frente do placar.

Eduardo Camavinga continuou com o que se tornou um baile do Real Madrid, e marcou o seu primeiro gol pela equipe aos 27 minutos. Perto do fim do jogo, a equipe merengue fechou a goleada em 5 a 2 com gol de pênalti marcado por Benzema.

SEQUÊNCIA

O Real Madrid enfrenta a Inter de Milão às 16h (de Brasília) desta quarta-feira pela Champions League. O Celta de Vigo, por sua vez, enfrenta o Cádiz neste sábado, às 16h (de Brasília), em partida de LaLiga.

