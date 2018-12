Real Madrid conquista terceiro Mundial de Clubes consecutivo

O Real Madrid fez história ao se tornar o primeiro clube a conquistar três Mundiais de Clubes consecutivos, neste sábado em Abu Dhabi, onde o gigante espanhol cumpriu os prognósticos e superou sem dificuldades o anfitrião Al Ain por 4 a 1.

Luka Modric, eleito melhor jogador do mundo nesta temporada por todos os prêmios individuais, abriu o caminho para a vitória merengue com um belo chute de fora da área aos 14 minutos de jogo. No segundo tempo, Marcos Llorente (60 min), Sergio Ramos (79) e um gol contra de Yahia Nader (90+1) transformaram a vitória espanhola em goleada, enquanto o japonês Tsukasa Shiotani (86) anotou o gol de honra do time local.

dr/am