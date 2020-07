Real Madrid conquista seu 34º título de campeão da Liga espanhola

O Real Madrid conquistou nesta quinta-feira o 34º título de campeão espanhol em sua história, o primeiro desde 2017, após derrotar o Villarreal por 2 a 1 pela 37ª rodada da Liga.

O time, comandado pelo técnico Zinedine Zidane, venceu com dois gols do atacante francês Karim Benzema (29 e 76 minutos). O Villareal descontou na reta final (83). Com esse resultado a equipe madrilenha passou a ter sete pontos a mais que o atual campeão, o Barcelona, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Osasuna também nesta quinta em pleno Camp Nou e não pode mais alcançar o eterno rival na 38ª e última rodada do campeonato, no domingo.

