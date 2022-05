Real Madrid conquista 14ª Champions com gol de Vinicius Junior

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – O Real Madrid derrotou o Liverpool neste sábado (28), no Stade de France, em Saint-Denis, por 1 a 0 e conquistou seu 14º título na Liga dos Campeões da Uefa.

O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo brasileiro Vinicius Junior, que recebeu belo passe de Valverde e completou sozinho para a rede.





O time merengue ainda contou com uma atuação decisiva do goleiro belga Courtois, que fez uma série de defesas difíceis ao longo da partida.

Com a vitória, o Real Madrid tem agora 14 títulos no torneio continental mais cobiçado do planeta, o dobro do segundo colocado, o Milan, com sete taças.

Além disso, o técnico italiano Carlo Ancelotti conquistou sua sexta Champions, sendo a quarta como treinador, recorde absoluto na história da competição. (ANSA).