Real Madrid confirma lesão muscular e Vini Jr. deve desfalcar Brasil nas Eliminatórias

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (28) que o atacante Vinícius Júnior sofreu uma lesão muscular na coxa direita, após o brasileiro deixar o campo com dores na vitória merengue sobre o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol.

Vinícius passou por exames que constataram “uma lesão no músculo bíceps femoral direito”, afirma o clube em comunicado.

O Real Madrid não informa o tempo de recuperação, mas segundo a imprensa espanhola, Vini pode ficar afastado dos gramados por um período de um mês a um mês e meio.

Com isso, o atacante deve desfalcar a Seleção Brasileira no início da Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos jogos contra Bolívia (9 de setembro) e Peru (13 de setembro).

O atacante sentiu dores no início do jogo contra o Celta, na última sexta-feira, que terminou com a vitória do time merengue por 1 a 0, pela terceira rodada do Espanhol.

Após receber atendimento médico, Vinícius voltou a campo, mas pouco depois foi substituído por Joselu, aos 17 minutos do primeiro tempo.

“Ele sentiu uma dor e o substituímos. Vamos ver o que ele tem nas próximas horas, é uma dor muscular. Não parece muito séria”, disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, depois da partida.

Ancelotti tinha adiantado que Vinícius não estaria disponível para o jogo do próximo fim de semana, contra o Getafe, mas esperava recuperar o camisa 7 após as datas do início de setembro, o que não deve acontecer.

