Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal Atacante será jogador merengue na próxima temporada e receberá o maior salário do mundo. Atacante chega para fazer parceria com Vinícius Júnior e Benzema

O Real Madrid chegou em um acordo pela contratação do atacante Kylian Mbappé na próxima temporada, revela o “Bild”. De acordo com as informações publicadas no jornal alemão, o atleta receberá um salário de 50 milhões de euros (R$ 301 milhões) por ano e será o jogador mais bem pago do mundo.

Segundo a publicação, o Paris Saint-Germain já desistiu de buscar uma renovação contratual com o atacante, que encerra o contrato no mês de junho. No entanto, o anúncio não se fará oficial até que o duelo entre as duas equipes nas oitavas de final da Champions League seja encerrado, o que irá acontecer apenas em março.

Na última janela de transferências da Europa, o clube merengue buscou a contratação de Mbappé, mas o PSG recusou todas as ofertas e criticou a postura do Real Madrid. O clube francês tinha esperança na renovação do camisa sete jogando ao lado de Neymar e Lionel Messi.

Mbappé tem sido a principal peça do sistema ofensivo da equipe de Mauricio Pochettino na temporada. Em 28 partidas disputadas até o momento, o atleta já anotou 19 gols e foi responsável por distribuir 19 assistências. Os números do francês superam os de Neymar e Messi somados.

